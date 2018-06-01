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Шойгу рассказал об основных задачах, которые стоят перед армией в летнем периоде обучения

04.06.2018 ТАСС 208 0
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Министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу
Министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу.
Источник: © Алексей Никольский/пресс-служба президента РФ/ТАСС

Министр обороны сообщил, что до конца 2018 года планируется более 2500 учений различного масштаба

МОСКВА, 1 июня. /ТАСС/. В ходе начавшегося в пятницу в Вооруженных силах (ВС) России летнего периода обучения основное внимание будет уделено повышению качества мероприятий боевой подготовки, а также выполнению установленных индивидуальных показателей полевой, воздушной и морской выучки, сообщил в пятницу в ходе селекторного совещания в Минобороны РФ Сергей Шойгу.

"Во втором полугодии планируется провести более 2500 учений различного масштаба", - уточнил он. По его словам, "продолжится отработка учебно-боевых задач в ходе внезапных проверок войск".

"Значимым мероприятием боевой учебы станут Армейские международные игры, которые будут проводиться с 28 июля по 11 августа на полигонах России, Китая, Казахстана, Азербайджана и Белоруссии", - сказал министр.

"Также в качестве принимающей стороны впервые выступят Армения и Иран, на территории которых пройдет по одному турниру. Всего в 28 конкурсах примут участие 166 команд из 29 стран", - отметил он. "Важнейшим мероприятием подготовки войск станут маневры "Восток-2018", - подчеркнул Шойгу.

"Выполнение намеченных мероприятий боевой учебы позволит поддерживать установленный уровень готовности Вооруженных сил России к выполнению задач и адекватно реагировать на возможные обострения военно-политической обстановки на любом стратегическом направлении", - сказал он.

Ранее начальник Главного управления боевой подготовки ВС РФ генерал-лейтенант Иван Бувальцев сообщил, что при организации боевой подготовки в войсках активно используется боевой опыт, полученный в Сирии. "Учет боевого опыта очень важен, поскольку способствует успешному освоению военнослужащими, подразделениями и воинскими частями новейших форм и способов ведения боевых действий", - сказал он. "Скажу больше, наши коллеги из военных ведомств государств - участников СНГ также заинтересованы в ознакомлении с нашим опытом", - отметил он.
01.06.2018
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