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Борисов призвал усовершенствовать механизмы размещения гособоронзаказа в России

04.06.2018 ТАСС 673 0
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Юрий Борисов
Юрий Борисов.
Источник: © Александра Мудрац/TACC

Вице-премьер подчеркнул, что необходимо не допустить завышения цен в контрактах

МОСКВА, 1 июня. /ТАСС/. Механизмы размещения государственного оборонного заказа необходимо усовершенствовать, чтобы не допустить необоснованного завышения цен в контрактах. Об этом заявил вице-премьер РФ Юрий Борисов в ходе выступления на втором всероссийском форуме "Гособоронзаказ-2018".

"Нужно совершенствовать механизмы размещения государственного оборонного заказа, переходить к практике упреждающих заключений контрактов, не дожидаясь постановлений правительства и выделения лимитов [...] Нужно поднять дисциплину по предоставлению расчетно-калькуляционных документов, чтобы не создать предпосылок для необоснованного увеличения цен", - сказал он.

Борисов подчеркнул, что мероприятия госпрограммы вооружений являются основным приоритетом его деятельности. "Я сделаю все возможное, чтобы эти мероприятия выполнялись в срок и неукоснительно", - подчеркнул он.

"Это деньги, собранные со всех налогоплательщиков, собираются они по крохам, поэтому за ними надо смотреть, смотреть и смотреть", - сказал вице-премьер. По его словам, необходимо ввести в практику заключение контрактов с учетом технологических циклов создания продукции и "тем самым не создавать предпосылки для будущих срывов или для работы наших проверяющих органов".

"Я считаю, что в плане гособоронзаказа наши оборонщики уже научились работать вполне достойно, об этом говорят цифры о выполняемости ежегодных планов, они составляют около 98% от выполнения всех намеченных мероприятий", - сказал он.

Борисов добавил, что "2% предугадать невозможно", но есть моменты, где необходимо приложить дополнительные усилия для увеличения положительной динамики.
01.06.2018
Права на данный материал
принадлежат ТАСС
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Страны
Россия
Персоны
Борисов Юрий
Проекты
Гособоронзаказ

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