Шойгу: число правонарушений в армии неуклонно снижается



Министер обороны России Сергей Шойгу.

Источник: © Михаил Метцель/ТАСС Министер обороны России Сергей Шойгу.Источник: © Михаил Метцель/ТАСС

Готовность личного состава к выполнению поставленных задач напрямую зависит от морально-психологического климата в воинских коллективах, отметил глава Минобороны

МОСКВА, 1 июня. /ТАСС/. Министерство обороны России добилось устойчивого снижения числа правонарушений в армии, сообщил в пятницу глава ведомства Сергей Шойгу.

"Отмечу, что благодаря принимаемым мерам сформировалась устойчивая тенденция к снижению многих хронических правонарушений, совершаемых военнослужащими", - сказал он на селекторном совещании.

Несмотря на то, что в целом вооруженные силы остаются одним из самых законопослушных государственных институтов, работа по предупреждению правонарушений среди военнослужащих должна быть более эффективной, отметил министр.

"Готовность личного состава к выполнению поставленных задач напрямую зависит от морально-психологического климата в воинских коллективах. Поэтому руководство страны уделяет пристальное внимание созданию оптимальных условий прохождения службы", - добавил Шойгу.