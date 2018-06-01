Шойгу: число правонарушений в армии неуклонно снижается
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Министер обороны России Сергей Шойгу.
Источник: © Михаил Метцель/ТАСС
Готовность личного состава к выполнению поставленных задач напрямую зависит от морально-психологического климата в воинских коллективах, отметил глава Минобороны
МОСКВА, 1 июня. /ТАСС/. Министерство обороны России добилось устойчивого снижения числа правонарушений в армии, сообщил в пятницу глава ведомства Сергей Шойгу.
"Отмечу, что благодаря принимаемым мерам сформировалась устойчивая тенденция к снижению многих хронических правонарушений, совершаемых военнослужащими", - сказал он на селекторном совещании.
Несмотря на то, что в целом вооруженные силы остаются одним из самых законопослушных государственных институтов, работа по предупреждению правонарушений среди военнослужащих должна быть более эффективной, отметил министр.
"Готовность личного состава к выполнению поставленных задач напрямую зависит от морально-психологического климата в воинских коллективах. Поэтому руководство страны уделяет пристальное внимание созданию оптимальных условий прохождения службы", - добавил Шойгу.
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01.06.2018
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