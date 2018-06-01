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Минобороны с начала 2018 года построило более тысячи зданий и сооружений

04.06.2018 ТАСС 421 0
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Здание Минобороны РФ
Здание Минобороны РФ.
Источник: © Роман Канащук/ТАСС

Сейчас также идет создание военного инновационного технополиса "Эра" в Анапе, реконструкция аэродрома Бельбек в Крыму, строительство объектов Нахимовского военно-морского училища в Санкт-Петербурге

МОСКВА, 1 июня. /ТАСС/. Военное ведомство с начала 2018 года построило более тысячи зданий и сооружений из предусмотренных 3,6 тыс., заявил министр обороны России Сергей Шойгу.

"В феврале коллегия Министерства обороны утвердила перечень объектов капитального строительства на текущий год. Из 3573 указанных в нем зданий и сооружений за пять месяцев введено в эксплуатацию 1046. Напомню, что за аналогичный период прошлого года было сдано только 357", - сказал Шойгу на совещании.

По его словам, на западном и юго-западном стратегических направлениях введено в строй 369 зданий и сооружений.

"Таким образом нам удалось набрать нужные темпы. Построены объекты для размещения группировки сил и средств ядерного сдерживания, обустройства космодрома Плесецк и энергообеспечения пункта базирования подводных сил Тихоокеанского флота", - рассказал министр.

Кроме того, в настоящее время ведется создание военного инновационного технополиса "Эра" в Анапе, реконструкция аэродрома Бельбек в Крыму, строительство объектов Нахимовского военно-морского училища в Санкт-Петербурге и основного пункта базирования Каспийской флотилии.

"Подчеркну, что эти и другие развернутые работы должны обеспечить решение целевых задач 2018 года, определенных президентом России", - добавил Шойгу.
01.06.2018
Права на данный материал
принадлежат ТАСС
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