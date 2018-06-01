Минобороны с начала 2018 года построило более тысячи зданий и сооружений
|
|
Здание Минобороны РФ.
Источник: © Роман Канащук/ТАСС
Сейчас также идет создание военного инновационного технополиса "Эра" в Анапе, реконструкция аэродрома Бельбек в Крыму, строительство объектов Нахимовского военно-морского училища в Санкт-Петербурге
МОСКВА, 1 июня. /ТАСС/. Военное ведомство с начала 2018 года построило более тысячи зданий и сооружений из предусмотренных 3,6 тыс., заявил министр обороны России Сергей Шойгу.
"В феврале коллегия Министерства обороны утвердила перечень объектов капитального строительства на текущий год. Из 3573 указанных в нем зданий и сооружений за пять месяцев введено в эксплуатацию 1046. Напомню, что за аналогичный период прошлого года было сдано только 357", - сказал Шойгу на совещании.
По его словам, на западном и юго-западном стратегических направлениях введено в строй 369 зданий и сооружений.
"Таким образом нам удалось набрать нужные темпы. Построены объекты для размещения группировки сил и средств ядерного сдерживания, обустройства космодрома Плесецк и энергообеспечения пункта базирования подводных сил Тихоокеанского флота", - рассказал министр.
Кроме того, в настоящее время ведется создание военного инновационного технополиса "Эра" в Анапе, реконструкция аэродрома Бельбек в Крыму, строительство объектов Нахимовского военно-морского училища в Санкт-Петербурге и основного пункта базирования Каспийской флотилии.
"Подчеркну, что эти и другие развернутые работы должны обеспечить решение целевых задач 2018 года, определенных президентом России", - добавил Шойгу.
|
01.06.2018
Права на данный материал
принадлежат ТАСС
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
- В новости упоминаются
- Похожие новости
04.06.2018 Министр обороны генерал армии Сергей Шойгу провел селекторное совещание с руководством Вооруженных Сил
05.11.2015 Шойгу: тренировка "ядерной триады" ВС России прошла успешно
13.05.2014 От "Тулы" до Куры
09.11.2017 Выступление первого заместителя Министра обороны Российской Федерации Руслана Цаликова
09.11.2017 Выступление начальника Генерального штаба Вооружённых Сил России Валерия Герасимова
17.10.2016 Пентагон берет под колпак ядерные силы РФ
12.09.2016 Гонка за "Лидером" и колпак, полный блох
28.07.2015 В России масштабно отметили День Военно-морского флота