Шойгу сообщил о возросшей потребности Вооруженных сил РФ в тренировочных самолетах
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Первый летный опытный образец учебно-тренировочного самолета Як-152 (серийный номер 0001, бортовой номер "01 белый"/"201") в демонстрационном полете во время авиасалона МАКС-2017. Жуковский, июль 2017 года.
Источник: Евгений Одиноков / РИА Новости
Глава Минобороны рассказал, что это связано с увеличением набора курсантов для подготовки офицеров летных специальностей, в том числе за счет приема девушек
МОСКВА, 1 июня. /ТАСС/. Увеличения набора летчиков привело к увеличению потребности Вооруженных сил в тренировочных самолетах. Об этом сообщил в пятницу в ходе селекторного совещания в Минобороны глава военного ведомства генерал армии Сергей Шойгу.
"Увеличился набор курсантов для подготовки офицеров летных специальностей, в том числе за счет приема девушек. Как следствие возникла необходимость в большем количестве тренировочных машин", - сказал министр.
"В ходе совещания обсудим предложения по выбору типа самолета для первоначальной летной подготовки и обеспечению требуемого уровня обученности летчиков", - добавил он.
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01.06.2018
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