Шойгу сообщил о возросшей потребности Вооруженных сил РФ в тренировочных самолетах



Первый летный опытный образец учебно-тренировочного самолета Як-152 (серийный номер 0001, бортовой номер "01 белый"/"201") в демонстрационном полете во время авиасалона МАКС-2017. Жуковский, июль 2017 года.

Источник: Евгений Одиноков / РИА Новости Первый летный опытный образец учебно-тренировочного самолета Як-152 (серийный номер 0001, бортовой номер "01 белый"/"201") в демонстрационном полете во время авиасалона МАКС-2017. Жуковский, июль 2017 года.Источник: Евгений Одиноков / РИА Новости

Глава Минобороны рассказал, что это связано с увеличением набора курсантов для подготовки офицеров летных специальностей, в том числе за счет приема девушек

МОСКВА, 1 июня. /ТАСС/. Увеличения набора летчиков привело к увеличению потребности Вооруженных сил в тренировочных самолетах. Об этом сообщил в пятницу в ходе селекторного совещания в Минобороны глава военного ведомства генерал армии Сергей Шойгу.

"Увеличился набор курсантов для подготовки офицеров летных специальностей, в том числе за счет приема девушек. Как следствие возникла необходимость в большем количестве тренировочных машин", - сказал министр.

"В ходе совещания обсудим предложения по выбору типа самолета для первоначальной летной подготовки и обеспечению требуемого уровня обученности летчиков", - добавил он.