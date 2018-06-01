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Шойгу сообщил о возросшей потребности Вооруженных сил РФ в тренировочных самолетах

04.06.2018 ТАСС 304 0
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УТС Як-152
Первый летный опытный образец учебно-тренировочного самолета Як-152 (серийный номер 0001, бортовой номер "01 белый"/"201") в демонстрационном полете во время авиасалона МАКС-2017. Жуковский, июль 2017 года.
Источник: Евгений Одиноков / РИА Новости

Глава Минобороны рассказал, что это связано с увеличением набора курсантов для подготовки офицеров летных специальностей, в том числе за счет приема девушек

МОСКВА, 1 июня. /ТАСС/. Увеличения набора летчиков привело к увеличению потребности Вооруженных сил в тренировочных самолетах. Об этом сообщил в пятницу в ходе селекторного совещания в Минобороны глава военного ведомства генерал армии Сергей Шойгу.

"Увеличился набор курсантов для подготовки офицеров летных специальностей, в том числе за счет приема девушек. Как следствие возникла необходимость в большем количестве тренировочных машин", - сказал министр.

"В ходе совещания обсудим предложения по выбору типа самолета для первоначальной летной подготовки и обеспечению требуемого уровня обученности летчиков", - добавил он.
01.06.2018
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принадлежат ТАСС
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Страны
Россия
Компании
Минoбороны РФ
Персоны
Шойгу Сергей

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