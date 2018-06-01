Войти на сайт Зарегистрироваться Забыли пароль?

"Центр Хруничева" усохнет

04.06.2018 Lenta.ru 620 0
0
Понравилась новость?
 0
Центр имени М.В. Хруничева
Государственный космический научно-производственный центр имени М.В. Хруничева.
Источник: izvestia.ru

"Центр Хруничева" освободит более 200 корпусов завода в Филевской пойме, включая те, где производятся ракеты "Протон". Об этом в пятницу, 1 июня, сообщает РИА Новости со ссылкой на копию приказа о создании комиссии по высвобождению зданий и сооружений, подписанного генеральным директором предприятия Алексеем Варочко.

Согласно приложению к приказу, всего планируется освободить от производственных задач 217 корпусов: производственные цеха, административные и лабораторные корпуса, транспортные и сервисные помещения, оранжерею.

Освободить помещения от производственных задач поручено в течение 2018-2019 годов. "Создать комиссию по высвобождению зданий и помещений из числа сотрудников предприятия", — говорится в документе.

"Оставляют буквально три-четыре корпуса, в том числе основной сборочный цех №22, где собирают ракеты "Протон", и корпус под сборку "Ангары"", — пояснил агентству источник в ракетно-космической отрасли.

Высвобождаемые площади планируется отдать под застройку. Всего предприятию принадлежит более 140 гектаров земли в центре Москвы. Стоимость земельных участков оценивается в 28,7 миллиарда рублей.

В рамках оптимизации производственных мощностей "Центр Хруничева" сократит до 80 процентов территории. Производство ракет "Протон" будет прекращено в связи с планами завершения эксплуатации носителя в 2025 году. Производство ракет "Ангара" будет развернуто в Омске.

В годовом финансовом отчете "Центра Хруничева" говорится, что за 2015-2016 годы освобождено 35 процентов площадей предприятия, к концу 2018-го запланировано освободить 80 процентов площадей.

"Центр Хруничева" считается самым проблемным предприятием российской космической отрасли. Центр в 2017-м получил чистый убыток в размере более 23 миллиардов рублей. С 2014 года "Центру Хруничева" выдано кредитных средств в размере 65 миллиардов рублей, ежегодные платежи по которым достигают 4,5 миллиарда рублей. В январе 2018-го предприятию из-за сокращения заказов и аварий носителей, а также большой кредитной нагрузки потребовалась финансовая поддержка правительства в размере 30 миллиардов рублей. В апреле 2018-го наблюдательный совет "Роскосмоса" допустил увеличение лимита по кредитам для центра на 10 миллиардов рублей.

В феврале 2018-го руководитель Института космической политики Иван Моисеев заявил, что сложившаяся в российском "Центре Хруничева" ситуация фактически не отличается от положения дел на украинском "Южмаше".
01.06.2018
Права на данный материал
принадлежат Lenta.ru
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Украина
Продукция
Ангара
Протон-(К)М
Компании
Роскосмос

  • Похожие новости
  • Комментарии
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
loading...
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 04.06 12:38
  • 7
"Швабе" разработал беспилотник с "всевидящей камерой"
  • 04.06 12:35
  • 1
Молодежь предпочитает стиль милитари
  • 04.06 12:19
  • 11
Какой будет война между НАТО и Россией?
  • 04.06 12:13
  • 43
Великобритания в ответ на "агрессию России" испытала аналог "Панцирь-С1"
  • 04.06 11:58
  • 1
Вооруженные силы США способны разнести на части китайские военные острова в Южно-Китайском море.
  • 04.06 11:45
  • 3
Почему "Ночной охотник" проиграл "Апачу" в Индии
  • 04.06 11:25
  • 1
В американских автоматах M4A1 обнаружены дефекты
  • 04.06 10:55
  • 62
Бой в сверхлегком весе: каким будет новый российский вертолет
  • 04.06 10:29
  • 1
Свершилось: ВМФ США получил новую противокорабельную ракету
  • 04.06 09:38
  • 41
Николай Меркушкин: "Прогрессу" официально поручена разработка новой ракеты-носителя "Союз-5"
  • 04.06 08:57
  • 8
Центр Хруничева прекратил работы над ракетой-носителем "Протон-Л"
  • 04.06 07:40
  • 16
Дружить с "Булавой". Как новую российскую ракету научили летать
  • 04.06 05:29
  • 241
Клинцевич анонсировал строительство шести российских авианосцев
  • 04.06 03:21
  • 14
"Уралвагонзавод" рассекретил "Деривацию ПВО"
  • 04.06 02:12
  • 8
Нового израильского убийцу танков показали на видео
другие обсуждаемые темы