"Центр Хруничева" усохнет



Государственный космический научно-производственный центр имени М.В. Хруничева.

Источник: izvestia.ru Государственный космический научно-производственный центр имени М.В. Хруничева.Источник: izvestia.ru

"Центр Хруничева" освободит более 200 корпусов завода в Филевской пойме, включая те, где производятся ракеты "Протон". Об этом в пятницу, 1 июня, сообщает РИА Новости со ссылкой на копию приказа о создании комиссии по высвобождению зданий и сооружений, подписанного генеральным директором предприятия Алексеем Варочко.

Согласно приложению к приказу, всего планируется освободить от производственных задач 217 корпусов: производственные цеха, административные и лабораторные корпуса, транспортные и сервисные помещения, оранжерею.

Освободить помещения от производственных задач поручено в течение 2018-2019 годов. "Создать комиссию по высвобождению зданий и помещений из числа сотрудников предприятия", — говорится в документе.

"Оставляют буквально три-четыре корпуса, в том числе основной сборочный цех №22, где собирают ракеты "Протон", и корпус под сборку "Ангары"", — пояснил агентству источник в ракетно-космической отрасли.

Высвобождаемые площади планируется отдать под застройку. Всего предприятию принадлежит более 140 гектаров земли в центре Москвы. Стоимость земельных участков оценивается в 28,7 миллиарда рублей.

В рамках оптимизации производственных мощностей "Центр Хруничева" сократит до 80 процентов территории. Производство ракет "Протон" будет прекращено в связи с планами завершения эксплуатации носителя в 2025 году. Производство ракет "Ангара" будет развернуто в Омске.

В годовом финансовом отчете "Центра Хруничева" говорится, что за 2015-2016 годы освобождено 35 процентов площадей предприятия, к концу 2018-го запланировано освободить 80 процентов площадей.

"Центр Хруничева" считается самым проблемным предприятием российской космической отрасли. Центр в 2017-м получил чистый убыток в размере более 23 миллиардов рублей. С 2014 года "Центру Хруничева" выдано кредитных средств в размере 65 миллиардов рублей, ежегодные платежи по которым достигают 4,5 миллиарда рублей. В январе 2018-го предприятию из-за сокращения заказов и аварий носителей, а также большой кредитной нагрузки потребовалась финансовая поддержка правительства в размере 30 миллиардов рублей. В апреле 2018-го наблюдательный совет "Роскосмоса" допустил увеличение лимита по кредитам для центра на 10 миллиардов рублей.

В феврале 2018-го руководитель Института космической политики Иван Моисеев заявил, что сложившаяся в российском "Центре Хруничева" ситуация фактически не отличается от положения дел на украинском "Южмаше".