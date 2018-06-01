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Доктрину энергобезопасности России скорректируют до конца года

04.06.2018 РИА Новости 204 0
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Флаги РФ. Архивное фото
Флаги РФ. Архивное фото.
Источник: © РИА Новости / Рамиль Ситдиков

МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. Доктрина энергетической безопасности Российской Федерации будет скорректирована до конца 2018 года, сообщает в пятницу пресс-служба аппарата Совета Безопасности РФ.

"Проект этого документа стратегического планирования рассмотрен на заседании Межведомственной комиссии Совета Безопасности РФ по безопасности в экономической и социальной сфере", - отмечается в сообщении.

Уже выработаны рекомендации по корректировке и дополнению положений доктрины, касающихся вызовов, угроз и рисков энергетической безопасности, принципов, задач и организационных основ обеспечения энергобезопасности России.

Новая доктрина заменит ныне действующий одноименный документ, утвержденный президентом РФ в 2012 году.
01.06.2018
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Россия

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