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Истребитель пятого поколения Сухой Су-57

04.06.2018 ИноСМИ 618 0
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Многофункциональный истребитель пятого поколения Су-57 на военном параде, посвященном 73-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 го
Многофункциональный истребитель пятого поколения Су-57 на военном параде, посвященном 73-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов.
Источник: © РИА Новости, Григорий Сысоев

Что представляет собой самолет Сухой Су-57? Что значит истребитель пятого поколения? Когда он был произведен и с какой целью используется? Каковы его особенности? О Су-57 и других разработках со схожими характеристиками - в нашем материале.

Сухой Су-57 - истребитель пятого поколения. Это реактивный самолет-истребитель, разработанный и производимый предприятием "Сухой" для военно-воздушных сил России. Этот одноместный истребитель относится к типу малозаметных самолетов. Су-57 называется истребителем пятого поколения, поскольку он обладает самой современной в мире авионикой. Такого типа самолеты - истребители с низкой радиолокационной заметностью. Обладают высокой маневренностью, и все вооружение, которое они несут, может быть скрыто во внутренних отсеках. Отличаются гораздо более совершенным технологическим оборудованием по сравнению с самолетами четвертого поколения.

Особенности Су-57

Истребитель получил название "Сухой Су-57", поскольку производится одноименным российским предприятием. "Сухой" - компания в сфере космической и оборонной промышленности, созданная в 1939 году Павлом Сухим. Производит по большей части военные истребители. Су-57 - самолет-невидимка, характеристики которого заметно превосходят типичные истребители.

Самолет был спроектирован раньше, чем официально принят в разработку в 2009 году, с использованием опыта производства истребителей предыдущих поколений и современных технологий и материалов. В 2010 году состоялся его первый полет. А в 2018 году планируется окончательный запуск Су-57 в эксплуатацию. Самолет несколько лет усовершенствовался и претерпел изменения с разработкой нового двигателя под названием "Изделие 30".

Экипаж Су-57 - один человек. Самолет способен достигать предельной скорости 2,6 тысячи километров в час. Скороподъемность - 330 метров в секунду. При максимальной заправке способен совершать полет дальностью 5,5 тысячи километров. Может оставаться в воздухе до 5,8 часа. Способен подниматься на высоту 20 километров над землей. Может нести боевую нагрузку весом десять тысяч килограммов. Размах крыла - 15 метров, длина самолета - 20 метров. Двухдвигательный истребитель Сухой Су-57 является малозаметным для радаров благодаря оборудованию, которым он оснащен, и обладает интегрированными комплексами вооружения. Имея передовую радиолокационную систему, способен обнаруживать до 60 целей в радиусе более 400 километров и одновременно поражать до 16 целей.

[b]Аналоги Су-57

Некоторые из аналогичных Су-57 истребителей пятого поколения уже были приняты на вооружение, а какие-то из них продолжают разрабатываться.

США обладают двумя поступившими в эксплуатацию самолетами под названием F-22 "Раптор" (Raptor) и F-35 "Лайтнинг II" (Lightning II). Китайские истребители - Чэнду (Chengdu) J-20 и Шэньян (Shenyang) J-31. Японцы разрабатывают "Мицубиси" (Mitsubishi) F-3. Швеция реализует программу FS 2020, Южная Корея - ADD C103, Индия - HAL.

Русские разрабатывают еще один аналогичный самолет этого типа истребителей - ЛФМС Микоян МиГ.

Турция же продолжает разработку самолета пятого поколения, которому было дано название TF-X.

Истребитель пятого поколения Сухой Су-57 - один из новейших малозаметных самолетов современных военно-воздушных сил. С точки зрения вооружения, особенностей двигателя, расхода топлива этот самолет входит в число фаворитов.


Milliyet, Турция
01.06.2018
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Страны
Индия
Китай
Россия
Турция
Швеция
Южная Корея
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F-22
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J-20
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ПАК ФА
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Истребитель 5 поколения

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