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ВМС Филиппин приняли на вооружение третий самолет TC-90 "Кинг Эйр"

04.06.2018 ЦАМТО 223 0
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Самолет TC-90
Двухмоторный самолет TC-90 для Филиппин.
Источник: defence-blog.com

ЦАМТО, 1 июня. Авиагруппа ВМС Филиппин приняла на вооружение третий самолет TC-90 "Кинг Эйр", переданный из состава Морских сил самообороны Японии для повышения возможностей патрулирования территориальных вод страны.

По информации агентства PNA, церемония приятия на вооружение самолета с серийным номером NV-394 состоялась 29 мая на военно-морской базе "Гераклео Алано" (Санглей Пойнт, провинция Кавите) в присутствии командования ВМС страны.

Как сообщал ЦАМТО, меморандум о реализации программы предоставления в лизинг ВМС Филиппин для ведения наблюдения на море пяти самолетов TC-90 был подписан в ходе прошедшего 25-27 октября 2016 года визита президента Филиппин Родриго Дутерте в Японию. Целью поставки является расширение возможностей ВМС Филиппин по ведению наблюдения в связи с ростом активности ВМС НОАК в Южно-Китайском море.

Общая стоимость лизинга оценивалась в 28200 долл. Тем не менее, с учетом внесенных ранее в японское законодательство об экспорте продукции оборонного назначения изменений, правительство Филиппин обратилось к Токио с просьбой передать самолеты в качестве помощи с целью расширения партнерства в сфере безопасности в Юго-Восточной Азии. Пакет помощи также включал обучение шести пилотов ВМС Филиппин и подготовку технического персонала в Японии.

Первые два самолета TC-90 были переданы ВМС Филиппин в конце марта 2017 года. Церемония ввода первой машины (б.н. 390) в боевой состав ВМС Филиппин состоялась на военно-морской базе "Гераклео Алано" 21 ноября 2017 года. Первая морская миссия этим самолетом была выполнена 31 января 2018 года. Второй TC-90 (б.н. 392) был официально принят на вооружение 19 марта 2018 года. 26 марта этого года на Филиппины прибыли еще три TC-90. Оставшиеся два самолета планируется принять на вооружение в ближайшие месяцы.

Помимо окраски, все три принятые на вооружение самолета получили новое навигационное оборудование, а также неназванные системы, которые обеспечат возможность вести наблюдение на море.
01.06.2018
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принадлежат ЦАМТО
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Страны
Китай
Филиппины
Япония

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