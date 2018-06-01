Сенат Франции одобрил "Закон о военных программах"
|
|
Военнослужащие сил специального назначения Франции в Сирии.
Источник: www.strategic-culture.org
ЦАМТО, 1 июня. По информации Министерства вооруженных сил Франции, сенат страны 29 мая принял предложенный военным ведомством "Закон о военных программах на 2019-2025 гг." (Loi de programmation militaire – LPM).
За принятие проекта документа высказались 326 сенаторов, 15 проголосовали против. Ранее, 27 марта, этот проект был одобрен Национальной ассамблеей.
Как сообщает Jane's Defence Weekly со ссылкой на министерство, целью "Закона о военных программах на 2019-2025 гг." является модернизация Вооруженных сил и достижение к 2025 году установленного в НАТО стандарта по расходам на оборону в 2% ВВП.
Закон предусматривает ассигнования на оборону в течение 2019-2025 гг. в объеме 295 млрд. евро (342 млрд. долл.), в том числе до 198 млрд. евро до 2023 года.
Окончательный текст "Закона о военных программах на 2019-2025 гг." должен быть согласован совместной комиссией Национального собрания и сената.
Министерство обороны заявило, что закон позволит укрепить Вооруженные силы и усилить ряд стратегических активов (патрульные корабли, танкеры и средние бронированные машины), модернизировать оборудование и инвестировать в инновации, разведку и стратегическое сотрудничество.
|
01.06.2018
Права на данный материал
принадлежат ЦАМТО
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
- В новости упоминаются
- Похожие новости
04.06.2018 СМИ: Приобретение Турцией С-400 станет ночным кошмаром для НАТО
04.06.2018 В случае кризиса в странах Балтии авиации НАТО будет трудно прийти на помощь - генерал ВВС Великобритании
04.06.2018 Польша ощетинилась ударными дронами
04.06.2018 Гибридная война – переход от неудач к победе
04.06.2018 Ядерные терминаторы "Рафаль М" на авианосце "Джордж Буш"
04.06.2018 Глава бундесвера: Европа стала значительной военной силой
04.06.2018 СМИ: эксперты рассказали, каким будет следующее "11 сентября"
04.06.2018 Одесский авиационный завод разработал варианты модернизации самолета-разведчика Су-24МР