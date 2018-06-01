Сенат Франции одобрил "Закон о военных программах"



Военнослужащие сил специального назначения Франции в Сирии.

Источник: www.strategic-culture.org Военнослужащие сил специального назначения Франции в Сирии.Источник: www.strategic-culture.org

ЦАМТО, 1 июня. По информации Министерства вооруженных сил Франции, сенат страны 29 мая принял предложенный военным ведомством "Закон о военных программах на 2019-2025 гг." (Loi de programmation militaire – LPM).

За принятие проекта документа высказались 326 сенаторов, 15 проголосовали против. Ранее, 27 марта, этот проект был одобрен Национальной ассамблеей.

Как сообщает Jane's Defence Weekly со ссылкой на министерство, целью "Закона о военных программах на 2019-2025 гг." является модернизация Вооруженных сил и достижение к 2025 году установленного в НАТО стандарта по расходам на оборону в 2% ВВП.

Закон предусматривает ассигнования на оборону в течение 2019-2025 гг. в объеме 295 млрд. евро (342 млрд. долл.), в том числе до 198 млрд. евро до 2023 года.

Окончательный текст "Закона о военных программах на 2019-2025 гг." должен быть согласован совместной комиссией Национального собрания и сената.

Министерство обороны заявило, что закон позволит укрепить Вооруженные силы и усилить ряд стратегических активов (патрульные корабли, танкеры и средние бронированные машины), модернизировать оборудование и инвестировать в инновации, разведку и стратегическое сотрудничество.