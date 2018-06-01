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Экипажи ВТА встретят профессиональный праздник в воздухе

04.06.2018 ЦАМТО 194 0
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Самолет Ил-76МД-90А. Архивное фото
Самолет Ил-76МД-90А. Архивное фото.
Источник: © РИА Новости / Валерий Мельников

ЦАМТО, 1 июня. Сегодня, 1 июня, исполняется 87-я годовщина со дня создания военно-транспортной авиации (ВТА). Свой профессиональный праздник экипажи ВТА встретят в воздухе в рамках командирских полетов, которые открывают летний период обучения во всех авиационных частях ВКС.

В зимнем периоде обучения 2018 учебного года объединение ВТА принимало участие в ряде мероприятий, в том числе мероприятиях совместной подготовки с командованием Воздушно-десантных войск (ВДВ). Проведены сборы с летным составом по практическому бомбометанию и выполнению воздушных стрельб на самолетах Ил-76.

Всего с начала года проведено более 15 летно-тактических учений с авиационными эскадрильями. Учения проводились с выполнением практического парашютного десантирования личного состава и боевой техники ВДВ, а также с практическим выполнением учебно-боевых задач подразделениями обеспечения авиационных частей. За указанный период десантировано парашютным способом более 25000 человек личного состава и 90 единиц техники ВДВ.

В летнем периоде обучения экипажи ВТА примут участие в международном этапе конкурса "Авиадартс-2018", маневрах "Восток-2018", мероприятиях совместной боевой подготовки с подразделениями ВДВ.

Военно-транспортная авиация является составной частью Воздушно-космических сил (ВКС) и предназначена для десантирования воздушных десантов, перевозки по воздуху войск и материальных средств, обеспечения перегруппировки (маневра) войск, эвакуации раненых и больных и выполнения других специальных задач.

Командование ВТА в основном своем составе имеет на вооружении стратегические (дальние тяжелые) военно-транспортные самолеты Ан-124 "Руслан" и Ан-22 "Антей", оперативно-стратегические (тяжелые) самолеты Ил-76МД и другие. Всего в составе ВТА эксплуатируется 12 типов воздушных судов, сообщает Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации.
01.06.2018
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