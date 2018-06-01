Большой десантный корабль "Калининград" Балтийского флота вышел на ходовые испытания после ремонта



Большой десантный корабль БДК "Калининград" в военной гавани Балтийска. Архивное фото.

Источник: © РИА Новости / Игорь Зарембо Большой десантный корабль БДК "Калининград" в военной гавани Балтийска. Архивное фото.Источник: © РИА Новости / Игорь Зарембо

ЦАМТО, 1 июня. Большой десантный корабль "Калининград" вышел в морские полигоны Балтийского флота для проведения ходовых испытаний после планового ремонта на одном из заводов в Калининградской области.

В ходе ремонта было выполнено восстановление технической готовности всех систем корабля – механической части, корпусных конструкций и главной энергетической установки. Также произведена модернизация радиоэлектронного, навигационного оборудования и ряда других корабельных систем.

В ближайшее время кораблю предстоит пройти этап ходовых испытаний с проверкой вооружения и технических средств. После сдачи плановых задач курса боевой подготовки в море корабль будет введен в состав сил постоянной готовности и приступит к выполнению поставленных задач по своему основному предназначению, сообщает пресс-служба Западного военного округа.