Большой десантный корабль "Калининград" Балтийского флота вышел на ходовые испытания после ремонта
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Большой десантный корабль БДК "Калининград" в военной гавани Балтийска. Архивное фото.
Источник: © РИА Новости / Игорь Зарембо
ЦАМТО, 1 июня. Большой десантный корабль "Калининград" вышел в морские полигоны Балтийского флота для проведения ходовых испытаний после планового ремонта на одном из заводов в Калининградской области.
В ходе ремонта было выполнено восстановление технической готовности всех систем корабля – механической части, корпусных конструкций и главной энергетической установки. Также произведена модернизация радиоэлектронного, навигационного оборудования и ряда других корабельных систем.
В ближайшее время кораблю предстоит пройти этап ходовых испытаний с проверкой вооружения и технических средств. После сдачи плановых задач курса боевой подготовки в море корабль будет введен в состав сил постоянной готовности и приступит к выполнению поставленных задач по своему основному предназначению, сообщает пресс-служба Западного военного округа.
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01.06.2018
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