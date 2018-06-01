Департамент государственных закупок Минобороны РФ предлагает упростить процедуру закрытых закупок
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Источник: © РИА Новости . Наталья Селиверстова
ЦАМТО, 1 июня. В работе II Всероссийского форума "Гособоронзаказ-2018", состоявшегося под эгидой ФАС России, приняли участие представители Департамента государственных закупок Министерства обороны РФ.
С докладом на форуме выступила заместитель директора Департамента Дарья Морозова.
Она предложила ряд мер по совершенствованию существующей системы организации и проведения закрытых аукционов и конкурсов.
Так, в целях надлежащего использования специализированной электронной торговой площадки, оператором которой является общество с ограниченной ответственностью "Автоматизированная система торгов государственного оборонного заказа" (АСТ ГОЗ) предлагается: сократить время аккредитации на площадке; обеспечить интеграцию программно-аппаратных средств торговой ЕИС и системы контроля Федерального казначейств для оптимизации работы заказчика в целях своевременного прохождения контроля результатов электронного аукциона, проведенного на АСТ ГОЗ.
Также предложено продолжить дальнейшее развитие программно-аппаратных средств АСТ ГОЗ в части касающейся:
- обеспечения автоматизированной передачи на программно-аппаратные средства торговой площадки извещения о закупке, размещаемого государственным заказчиком в ЕИС;
- интеграции с информационной системой Федерального казначейства в целях обеспечения автоматизированного контроля закупок, осуществляемых АСТ ГОЗ.
Кроме того, в настоящее время находятся в разработке предложения по доработке функционала АСТ ГОЗ в части:
- реализации системы оперативного информирования заказчиков и участников о всех юридически значимых действиях на АСТ ГОЗ по электронной почте;
- переработке имеющегося формата работы в Личном кабинете заказчика в формат, основанный на работе с "закладкой", в которой собраны все документы, относящиеся к одной закупке;
- минимизации количества действий заказчика для получения необходимой информации по каждой размещенной процедуре;
- упрощения интерфейса в части создания карточки предприятий, сформированной единым документом;
- реализации единой вкладки, позволяющей контролировать наступление регламентных сроков на текущую дату по неисполненным действиям;
- возможности оперативного размещения в личных кабинетах участников закупок, а также заказчиков, являющихся подведомственными Минобороны организациями, соответствующей информации о вступивших в силу изменениях законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок, сообщает Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации.
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01.06.2018
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