Департамент государственных закупок Минобороны РФ предлагает упростить процедуру закрытых закупок



Источник: © РИА Новости . Наталья Селиверстова Источник: © РИА Новости . Наталья Селиверстова

ЦАМТО, 1 июня. В работе II Всероссийского форума "Гособоронзаказ-2018", состоявшегося под эгидой ФАС России, приняли участие представители Департамента государственных закупок Министерства обороны РФ.

С докладом на форуме выступила заместитель директора Департамента Дарья Морозова.

Она предложила ряд мер по совершенствованию существующей системы организации и проведения закрытых аукционов и конкурсов.

Так, в целях надлежащего использования специализированной электронной торговой площадки, оператором которой является общество с ограниченной ответственностью "Автоматизированная система торгов государственного оборонного заказа" (АСТ ГОЗ) предлагается: сократить время аккредитации на площадке; обеспечить интеграцию программно-аппаратных средств торговой ЕИС и системы контроля Федерального казначейств для оптимизации работы заказчика в целях своевременного прохождения контроля результатов электронного аукциона, проведенного на АСТ ГОЗ.

Также предложено продолжить дальнейшее развитие программно-аппаратных средств АСТ ГОЗ в части касающейся:

- обеспечения автоматизированной передачи на программно-аппаратные средства торговой площадки извещения о закупке, размещаемого государственным заказчиком в ЕИС;

- интеграции с информационной системой Федерального казначейства в целях обеспечения автоматизированного контроля закупок, осуществляемых АСТ ГОЗ.

Кроме того, в настоящее время находятся в разработке предложения по доработке функционала АСТ ГОЗ в части:

- реализации системы оперативного информирования заказчиков и участников о всех юридически значимых действиях на АСТ ГОЗ по электронной почте;

- переработке имеющегося формата работы в Личном кабинете заказчика в формат, основанный на работе с "закладкой", в которой собраны все документы, относящиеся к одной закупке;

- минимизации количества действий заказчика для получения необходимой информации по каждой размещенной процедуре;

- упрощения интерфейса в части создания карточки предприятий, сформированной единым документом;

- реализации единой вкладки, позволяющей контролировать наступление регламентных сроков на текущую дату по неисполненным действиям;

- возможности оперативного размещения в личных кабинетах участников закупок, а также заказчиков, являющихся подведомственными Минобороны организациями, соответствующей информации о вступивших в силу изменениях законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок, сообщает Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации.