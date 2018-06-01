Для "Искандеров" ракетного соединения ЮВО на Кубани принят в эксплуатацию современный парк



Развёртывание оперативно-тактического ракетного комплекса Искандер-М. Архивное фото.

Источник: © РИА Новости / Павел Лисицын Развёртывание оперативно-тактического ракетного комплекса Искандер-М. Архивное фото.Источник: © РИА Новости / Павел Лисицын

ЦАМТО, 1 июня. Ракетное соединение ЮВО на Кубани приняло в эксплуатацию современный комплекс парковой зоны и технической территории, предназначенный для размещения и обслуживания штатной боевой техники, в том числе ОТРК "Искандер-М".

Новые объекты инфраструктуры принял заместитель командующего войсками ЮВО по строительству и расквартированию войск Магомед Хандаев.

"В парке созданы все условия для качественного содержания и технического обслуживания транспортных средств ракетного соединения, – заявил М.Хандаев. – Кроме того, рабочие места обслуживающего персонала соответствуют самым высоким стандартам современного автосервиса".

Заместитель командующего войсками ЮВО обратил внимание на оборудованную перед технической территорией площадку для формирования колонн и отметил, что это "важный элемент для оперативного выполнения мероприятий боевой готовности".

В парковой зоне предусмотрено размещение и хранение техники в 10 быстро возводимых конструкциях из тенто-мобильных укрытий на 20 машино-мест каждое. Размещение зданий и сооружений в парковой зоне обеспечивает быстрый и удобный вывод машин из парка за счет соответствующего размещения стоянок и близкого расположения аккумуляторной к стоянке машин, а также оборудование запасных выездов, примыкающих к объездной дороге, с выездом на дорогу общего пользования.

Все хранилища – отапливаемые, также на территории установлены наблюдательные вышки, складские помещения, водозаборный комплекс, канализационные очистные сооружения, котельная, инженерные сети, контрольно-транспортный пункт, пункт предварительной очистки (эстакада), хранилище дежурных средств, отапливаемый пункт чистки и мойки, пункт заправки со служебным зданием, караульное помещение, площадки для инструктажа водителей, проверки технического состояния машин, машин ожидающих технического обслуживания и ремонта.

На технической территории оборудованы обсыпные хранилища, караульное помещение, КПП, резервуары запаса воды и другие объекты.

Новая парковая зона ракетного соединения введена в эксплуатацию к началу летнего периода обучения, сообщает пресс-служба Южного военного округа.