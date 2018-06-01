На Зеленодольском заводе 1 июня состоится спуск на воду второго пограничного сторожевого корабля проекта 22100



Головной пограничный сторожевой корабль 1-го ранга "Полярная Звезда" проекта 22100 в ходе второго выхода на заводские ходовые испытания из Кронштадта, 15.10.2015.

Источник: Curious / forums.airbase.ru Головной пограничный сторожевой корабль 1-го ранга "Полярная Звезда" проекта 22100 в ходе второго выхода на заводские ходовые испытания из Кронштадта, 15.10.2015.Источник: Curious / forums.airbase.ru

ЦАМТО, 1 июня. На АО "Зеленодольский завод имени А.М.Горького" (входит в группу компаний "Ак Барс") 1 июня состоится церемония спуска на воду второго пограничного сторожевого корабля 1-го ранга проекта 22100 "Петропавловск-Камчатский", который был заложен 15 июня 2015 года.

Пограничный сторожевой корабль (ПСКр) нового поколения проекта "Океан" разработки АО "ЦМКБ "Алмаз" (г.Санкт-Петербург) – первый в новейшей истории России корабль, спроектированный полностью по требованиям морских пограничников (Департамента береговой охраны Пограничной службы ФСБ России). Корабль является многофункциональным, обладает высоким боевым потенциалом и способен участвовать в полномасштабных спасательных операциях. По совокупности технических характеристик (скорость – 21 узел, ледовый класс, дальность плавания – до 12 тыс. миль, автономность – 60 суток) "Океан" не имеет аналогов.

Главная задача ПСКр 1-го ранга "Океан" – охрана исключительной экономической зоны Российской Федерации. Также предполагается участие в аварийно-спасательных операциях по поиску и спасению с поверхности воды экипажей и пассажиров терпящих бедствие летательных судов, кораблей, катеров и иных плавсредств; оказание помощи по тушению пожаров на судах, буксировке и сопровождению аварийных судов в места укрытия; обеспечение действий подразделений специального назначения ФСБ России по борьбе с терроризмом и пиратством, пресечении контрабанды, незаконной миграции.

Головной корабль проекта 22100 (шифр "Океан") "Полярная звезда" в настоящее время несет службу в Пограничном управлении ФСБ России по Западному арктическому району. Закладка головного корабля состоялась 30 мая 2012 года. Торжественная церемония поднятия флага на корабле прошла в Кронштадте 17 декабря 2016 года. На сегодняшний день на стапелях предприятия ведется строительство третьего заказа проекта 22100, закладка которого состоялась 28 апреля 2017 года.

В торжественном мероприятии запланировано участие представителей правительства Республики Татарстан, руководства Пограничной службы ФСБ России, руководства Зеленодольского муниципального района, АО "Холдинговая компания "Ак Барс", АО "Судостроительная корпорация "Ак Барс", а также представителей проектанта и контрагентских организаций, сообщает пресс-служба АО "Зеленодольский завод имени А.М.Горького".