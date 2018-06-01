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В Москве состоялась XXXIV Межведомственная военно-научная конференция

04.06.2018 ЦАМТО 308 0
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Министерство обороны РФ. Архивное фото
Министерство обороны РФ. Архивное фото.
Источник: © РИА Новости / Наталья Селиверстова

ЦАМТО, 1 июня. В период с 29 по 30 мая в рамках мероприятий, посвященных 100-летию со дня образования войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ, состоялась XXXIV Межведомственная военно-научная конференция.

Конференция на тему "Совершенствование системы радиационной, химической и биологической защиты войск и населения страны в мирное и военное время" была организована 27 Научным центром Министерства обороны Российской Федерации.

В конференции приняли участие представители из 26 научно-исследовательских организаций и учреждений Министерства обороны Российской Федерации, Министерства промышленности и торговли Российской Федерации, Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий, Министерства внутренних дел Российской Федерации, Федерального медико-биологического агентства, Федерального управления по безопасному хранению и уничтожению химического оружия и научно-производственных предприятий военно-промышленного комплекса.

Для участия в работе конференции поступило более 100 тезисов статей и докладов, которые были рассмотрены на пленарном заседании и в ходе работы тематических секций.

Конференция стала площадкой для объединения усилий в области совершенствования системы радиационной, химической и биологической защиты войск и населения страны в мирное и военное время, сообщает Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации.
01.06.2018
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