Рано Джураева уволилась с должности начальника ЦЭНКИ



Рано Джураева.

Источник: © Александр Рюмин/ТАСС Рано Джураева.Источник: © Александр Рюмин/ТАСС

И.о. гендиректора Центра эксплуатации объектов наземной космической инфраструктуры назначен Олег Майданович

МОСКВА, 31 мая. /ТАСС/. Рано Джураева уволилась с должности гендиректора Центра эксплуатации объектов наземной космической инфраструктуры (ЦЭНКИ) в связи с переходом на другую работу. Об этом сообщили ТАСС в четверг в пресс-службе ЦЭНКИ.

"Рано Джураева покидает ФГУП "ЦЭНКИ" в связи с переходом на другую работу", - сказали в пресс-службе.

"Я покидаю предприятие с чувством выполненного долга. За три года были проведены структурные реформы ЦЭНКИ, предприятие обрело современный вид, внедрены прогрессивные управленческие практики, омоложен состав сотрудников, оптимизированы расходы, идет работа по акционированию предприятия. И самое главное, мы обеспечили все 46 запланированных пусков, заработал космодром Восточный, модернизируется Байконур", - отметила Джураева, которую цитирует пресс-служба предприятия.

Исполняющим обязанности гендиректора ЦЭНКИ назначен заместитель главы центра Олег Майданович. "И. о. гендиректора назначен Олег Майданович - заместитель главы ЦЭНКИ по эксплуатации наземной космической инфраструктуры", - сказали в пресс-службе.

Рано Фрунзевна Джураева закончила МАИ. В 1986 году защитила кандидатскую диссертацию, посвященную расчетам динамики полета беспилотных летательных аппаратов. Изучала международные экономические отношения во Всероссийской академии внешней торговли, а также стратегии финансового менеджмента в Гарвардской бизнес-школе.

Работала в ГосНИИ "Аэронавигация" руководителем проекта, с 1996 года по 2005 год на должности директора по развитию бизнеса в Airport Management Company Ltd занималась реализацией проектов по развитию аэропортового комплекса Домодедова и его неавиационной деятельности.

С 2014 года Джураева занимала пост исполнительного директора Международной ассоциации аэропортов, затем - президента "Инновационного центра гражданской авиации". В мае 2015 года была назначена и. о. главы ЦЭНКИ, а в декабре 2016 года стала гендиректором этого предприятия.