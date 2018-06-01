Северный флот отметит 285 лет со дня создания



Первая многоцелевая атомная подводная лодка (АПЛ) проекта "Ясень" К-560 "Северодвинск" у причала оборонной судоверфи "Севмаш" в Северодвинске.

Источник: РИА "Новости" Первая многоцелевая атомная подводная лодка (АПЛ) проекта "Ясень" К-560 "Северодвинск" у причала оборонной судоверфи "Севмаш" в Северодвинске.Источник: РИА "Новости"

Флот в составе ВМФ РФ является самым мощным и включает надводные и подводные силы, сухопутный армейский корпус, береговые войска и объединение ВВС и ПВО

ТАСС, 1 июня. Краснознаменный Северный флот ВМФ России отмечает в пятницу 285 лет со дня создания. Как рассказали журналистам в пресс-службе флота, 1 июня во всех объединениях и соединениях состоятся торжественные митинги, а на кораблях - торжественные церемонии подъема Военно-морского флага.

Самый мощный флот

Северный флот в составе ВМФ России является самым мощным. В него входят надводные и подводные силы, сухопутный армейский корпус, береговые войска и объединение ВВС и ПВО.

В боевом составе Северного флота числятся уникальные корабли океанской зоны: флагман ВМФ - тяжелый авианесущий крейсер "Адмирал Флота Советского Союза Кузнецов" (единственный такой корабль в российском флоте) и тяжелый атомный ракетный крейсер "Петр Великий", который является флагманом Северного флота.

В подводные силы флота входят стратегические атомные подводные лодки, которые непрерывно находятся на боевом дежурстве в Мировом океане. Это, в частности, первый представитель проекта 955 ("Борей") "Юрий Долгорукий", вооруженный межконтинентальными баллистическими ракетами "Булава", а также подводные атомоходы проекта 667БДРМ.

Кроме того, в составе Северного флота несут службу головная и пока единственная многоцелевая атомная субмарина проекта 885 ("Ясень") "Северодвинск", атомные подлодки проекта 971 и "убийцы авианосцев" - представители проекта 949А ("Антей"). На Севере базируются и специализированные субмарины - носители уникальных глубоководных аппаратов и подводных роботов. Также подводные силы флота представлены дизель-электрическими подлодками проекта 877 и неатомной субмариной проекта 677 ("Лада") "Санкт-Петербург", аналогов которой в ВМФ России пока нет.

Уникальный пуск

Особый подарок ко дню рождения Северного флота сделал экипаж "Юрия Долгорукого", который произвел успешный залповый запуск сразу четырех ракет "Булава" из Белого моря, поразив все заданные цели на полигоне Кура на Камчатке. Залповая стрельба таким количеством ракет подводным крейсером проекта 955 выполнялась впервые.

Предыдущий пуск "Булавы" с "Юрия Долгорукого" был успешно проведен из Баренцева моря 26 июня 2017 года, а экспериментальный залповый пуск сразу двух таких ракет состоялся 27 сентября 2016 года.

Ремонт "Кузнецова"

Флагман ВМФ России "Адмирал Кузнецов", который несет службу на Севере, к 2021 году будет отремонтирован и модернизирован - он получит новое оборудование и вооружение. Соответствующий контракт был подписан в апреле, работы будет вести 35-й судоремонтный завод - филиал Центра судоремонта "Звездочка" в Мурманске.

В ходе модернизации авианесущий крейсер получит новые системы ПВО, в частности зенитный ракетно-пушечный комплекс "Панцирь-М". Кроме того, на корабле поменяют энергетическое оборудование, установят новые котлы, ряд новых насосов, а также новые системы обеспечения полетов - системы посадки, наблюдения и управления.

Пока единственный российский авианосец будет обновляться, палубные летчики Северного флота продолжат полноценные тренировки на аэродромах и наземных тренажерах, в первую очередь комплексах НИТКА в Крыму и под Ейском.

Пополнение состава

В этом году боевой состав Северного флота пополнит первый большой десантный корабль нового поколения "Иван Грен", заложенный в конце 2004 года и спущенный на воду весной 2012-го. Морская часть государственных испытаний этого корабля была завершена в начале мая 2018 года.

Ждут на флоте и головной фрегат проекта 22350 "Адмирал Горшков", который строится с 2006 года. Передача фрегата ВМФ России, как ожидается, состоится летом. "Адмирал Горшков" вооружен крылатыми ракетами "Оникс" и "Калибр", а также новейшим зенитным ракетным комплексом "Полимент- Редут".

В следующем году Северный флот, как ожидается, получит сразу две новейшие атомные подводные лодки - стратегический "Князь Владимир", который является первым представителем серии "Борей-А", и многоцелевую "Казань", первую субмарину обновленного проекта "Ясень-М".

Присутствие в Арктике

Моряки Северного флота продолжают активно осваивать и изучать Арктику. Практика походов кораблей и судов на острова Новосибирского архипелага, Новой Земли и Земли Франца-Иосифа стала повседневной.

"На арктических островах создана и продолжает совершенствоваться современная разветвленная военная инфраструктура, включающая в себя высокотехнологичные и эффективные системы освещения обстановки, функционирующие во всех средах - в воздухе, на воде и под водой. Выполнение комплекса мероприятий по освоению Арктики - это одна из приоритетных задач, стоящих перед моряками Северного флота в ближнесрочной перспективе", - отметили в пресс-службе флота.

Североморцы

Только в 2018 году более 50 военнослужащих Северного флота награждены государственными наградами, а медалями Минобороны РФ - более 2,5 тыс. военнослужащих, отметили в пресс-службе флота. В мирное время за мужество и героизм, проявленные при выполнении воинского долга, 31 военнослужащий Северного флота был удостоен высшего звания - Герой Российской Федерации.

Северный флот ведет свою историю от эскадры, созданной в 1733 году для защиты территорий Российской империи, морских торговых путей и промыслов на Белом море и побережье Кольского полуострова. Приказом главнокомандующего ВМФ России от 25 мая 2014 года годом образования Северного флота определен 1733-й, а годовым праздником - 1 июня.