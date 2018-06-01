Отдаленные гарнизоны на востоке РФ получат почти 50 тыс. тонн грузов



Курилы. Россия. Архивное фото.

Источник: © РИА Новости / Екатерина Чеснокова Курилы. Россия. Архивное фото.Источник: © РИА Новости / Екатерина Чеснокова

Гарнизоны получат горючее, продовольствие, вещи, медикаменты

ВЛАДИВОСТОК, 1 июня. /ТАСС/. Подразделения Восточного военного округа в отдаленных районах получат почти 50 тыс. тонн грузов в рамках начавшегося северного завоза, сообщил журналистам в пятницу начальник пресс-службы округа полковник Александр Гордеев.

"В ходе стартовавших мероприятий северного завоза в воинские части Восточного военного округа, дислоцированные в районах Крайнего Севера, Камчатском крае, островной зоне округа, в частности на островах Курильской гряды, Сахалине, острове Врангеля и мысе Шмидта, будет доставлено свыше 49 тыс. тонн имущества и грузов различного назначения", - сказал Гордеев.

Так, отдаленные гарнизоны получат более 27 тыс. тонн горюче-смазочных материалов, около 19 тыс. тонн твердого топлива, порядка 700 тонн продовольствия, более 78 тонн вещевого имущества, около 12 тонн медицинского имущества и свыше 2 тысяч тонн прочего имущества.

В пути, по данным Гордеева, уже находится свыше 310 тонн различных грузов, в том числе около 30 тонн горюче-смазочных материалов.

Грузы будут доставлять как силы Тихоокеанского флота, так и сторонние организации.