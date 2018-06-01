Армия России изучит до конца 2018 года новые формы боевых действий



Военные учения на полигоне Алагяз в Армении.

Источник: © Sputnik / Асатур Есаянц Военные учения на полигоне Алагяз в Армении.Источник: © Sputnik / Асатур Есаянц

Речь идет об исследовании и внедрении новых форм и способов тактических действий войск

МОСКВА, 1 июня. /ТАСС/. Вооруженные силы РФ исследуют и освоят новые тактические приемы ведения боевых действий до конца текущего года. Об этом сообщили в пятницу журналистам в пресс-службе Минобороны.

В ведомстве напомнили, что 1 июня традиционно в войсках начинается летний период обучения, который продлится до декабря и завершится сдачей зачетов.

"Основные усилия будут сосредоточены на совершенствовании тактической и тактико-специальной подготовки войск, исследовании и внедрении новых форм и способов тактических действий войск", - сказали в министерстве.

Для подготовки в летний период будет задействовано более 200 военных полигонов. Все мероприятия боевой подготовки войск будут проходить в условиях, максимально приближенных к боевой обстановке, при этом до 50% практических мероприятий боевой учебы пройдут ночью. Главным событием станут маневры "Восток-2018".