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Армия России изучит до конца 2018 года новые формы боевых действий

04.06.2018 ТАСС 378 0
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Военные учения на полигоне Алагяз в Армении
Военные учения на полигоне Алагяз в Армении.
Источник: © Sputnik / Асатур Есаянц

Речь идет об исследовании и внедрении новых форм и способов тактических действий войск

МОСКВА, 1 июня. /ТАСС/. Вооруженные силы РФ исследуют и освоят новые тактические приемы ведения боевых действий до конца текущего года. Об этом сообщили в пятницу журналистам в пресс-службе Минобороны.

В ведомстве напомнили, что 1 июня традиционно в войсках начинается летний период обучения, который продлится до декабря и завершится сдачей зачетов.

"Основные усилия будут сосредоточены на совершенствовании тактической и тактико-специальной подготовки войск, исследовании и внедрении новых форм и способов тактических действий войск", - сказали в министерстве.

Для подготовки в летний период будет задействовано более 200 военных полигонов. Все мероприятия боевой подготовки войск будут проходить в условиях, максимально приближенных к боевой обстановке, при этом до 50% практических мероприятий боевой учебы пройдут ночью. Главным событием станут маневры "Восток-2018".
01.06.2018
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принадлежат ТАСС
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Военные учения

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