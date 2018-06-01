Армия России изучит до конца 2018 года новые формы боевых действий
|
|
Военные учения на полигоне Алагяз в Армении.
Источник: © Sputnik / Асатур Есаянц
Речь идет об исследовании и внедрении новых форм и способов тактических действий войск
МОСКВА, 1 июня. /ТАСС/. Вооруженные силы РФ исследуют и освоят новые тактические приемы ведения боевых действий до конца текущего года. Об этом сообщили в пятницу журналистам в пресс-службе Минобороны.
В ведомстве напомнили, что 1 июня традиционно в войсках начинается летний период обучения, который продлится до декабря и завершится сдачей зачетов.
"Основные усилия будут сосредоточены на совершенствовании тактической и тактико-специальной подготовки войск, исследовании и внедрении новых форм и способов тактических действий войск", - сказали в министерстве.
Для подготовки в летний период будет задействовано более 200 военных полигонов. Все мероприятия боевой подготовки войск будут проходить в условиях, максимально приближенных к боевой обстановке, при этом до 50% практических мероприятий боевой учебы пройдут ночью. Главным событием станут маневры "Восток-2018".
|
01.06.2018
Права на данный материал
принадлежат ТАСС
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
- В новости упоминаются
- Похожие новости
04.06.2018 Молодежь предпочитает стиль милитари
04.06.2018 Россия приняла у Китая эстафету на проведение конкурса "Мастер-оружейник"
04.06.2018 В Пензенской области проходят соревнования лучших военных оружейников России
04.06.2018 Министр обороны генерал армии Сергей Шойгу провел селекторное совещание с руководством Вооруженных Сил
04.06.2018 Шойгу рассказал об основных задачах, которые стоят перед армией в летнем периоде обучения
04.06.2018 Дебют российского боевого багги в Арктике
04.06.2018 Экипажи ВТА встретят профессиональный праздник в воздухе
04.06.2018 Большой десантный корабль "Калининград" Балтийского флота вышел на ходовые испытания после ремонта