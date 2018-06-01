Бывший командир "Петра Великого": таких мощных кораблей у США нет



Тяжелый атомный ракетный крейсер "Петр Великий".

Источник: © ТАСС Тяжелый атомный ракетный крейсер "Петр Великий".Источник: © ТАСС

В канун Дня Северного флота вице-адмирал Владимир Касатонов рассказал ТАСС об уникальности самого мощного корабля России и вспомнил годы своей службы

В этом году Северный флот (СФ) России отмечает 285-ю годовщину со дня создания, а 20 лет назад в его состав вошел самый крупный неавианесущий ударный боевой корабль в мире — тяжелый атомный ракетный крейсер "Петр Великий", ставший флагманом СФ.

Он — единственный действующий атомный крейсер Военно-морского флота (ВМФ) России. Главная его особенность — наличие атомной энергетической установки, за счет которой дальность плавания считается неограниченной. Также ни у одного другого надводного корабля нет столько оружия на борту — как по числу типов вооружения, так и по количеству. Создание кораблей такого класса стало одним из самых значительных достижений отечественного кораблестроения XX века.

"У "Петра Великого" два основных предназначения — нанесение поражения корабельным группировкам противника и повышение боевой устойчивости корабельных соединений на переходе морем. Таких мощных кораблей нет у США", — рассказал ТАСС вице-адмирал Владимир Касатонов, командовавший кораблем с 2000 по 2005 год.

За все время, по данным из открытых источников, "Петр" прошел почти 150 тысяч морских миль. Среди наиболее знаковых походов — участие в совместных военно-морских учениях России и Венесуэлы в Карибском море; боевая служба в Средиземном море у берегов Сирии в 2017 году; переход во Владивосток через три океана; совместное плавание с ракетным крейсером "Москва" в Индийском океане; арктический поход во главе отряда кораблей и судов Северного флота.

Атомный крейсер "Петр Великий". Источник: © Петр Ковалев/ТАСС

"Самый запоминающийся поход — вокруг Африки в 2008 году, шестимесячное плавание, практически кругосветное. Но я уже тогда был не командиром корабля, а командиром 43-й дивизии ракетных кораблей", — вспоминает Касатонов.

Он запомнился и своей обширной географией, и выполнением различных задач, и успешностью этого похода. Вышли из Североморска, прошли Баренцево море, потом в Атлантику, в Америку (тогда была Венесуэла), дальше через ЮАР вокруг Африки, Индийский океан, Египет, Средиземное море и обратно в Североморск

Владимир Касатонов

вице-адмирал

"Визит военного корабля — это всегда событие, потому что оно всегда связано с чужой военной силой", — говорит Касатонов. Поэтому все заходы боевых кораблей оговариваются заранее, а в период плавания уже конкретно уточняются и даты, и программа, и иногда даже места. "Самый необычный заход на моей памяти — это Кейптаун. Ведь это достаточно далеко от нас — другой конец Земли. Не так часто российские моряки там бывают", — признается он. Принимали экипаж "Петра Великого" очень хорошо, однако были трудности с постановкой крейсера на рейд и к причалам — они не всегда есть. "Все-таки 26 тысяч тонн — это серьезное водоизмещение. И не всякий порт сможет принять такой корабль", — говорит вице-адмирал.

Даже не все европейские города способны принять такой корабль. Это прежде всего связано с наличием глубокого фарватера на подходе. Вот, например, в Триполи и в Венесуэле мы не заходили, а стояли на рейде

Владимир Касатонов

вице-адмирал

Плавание проходило через Аденский залив. Так сложилась ситуация, что больше никого в этом районе не было и экипажу корабля пришлось найти, поймать три судна и захватить пиратов. Все они были гражданами Сомали. В СМИ тогда писали, что ловить маломерные пиратские суда — это не та задача, для которой необходим тяжелый атомный крейсер.

Мы получили сигнал бедствия от танкера. Пираты его захватить не смогли, но обстреляли из гранатометов и повредили. Мы осмотрели, переговорили и начали поиск в районе. Понадобилось около суток. Были использованы корабельные вертолеты. Нашли, сблизились и под угрозой применения оружия остановили их, арестовали. Затем передали на другой наш корабль для сдачи властям Йемена

Владимир Касатонов

вице-адмирал

Тяжелый атомный ракетный крейсер Петр Великий. Архивное фото. Источник: © Пресс-служба Северного флота

Говоря о северных походах, Касатонов отмечает одну деталь: тут погода на море может быть испорчена до самой плохой. В период его командования крейсером в Северную Атлантику ходили практически каждый год и обязательно переживали один мощный шторм. "Ну, на памяти, девять баллов было. Но было интересно... Корабль при этом вел себя хорошо. "Петр Великий" — это крепкий корабль, который создан для плавания в любую погоду и в любых морях", — говорит вице-адмирал.

В ночь с 12 на 13 августа 2000 года "Петр Великий" первым обнаружил затонувшую атомную подводную лодку "Курск".

Нами она была обнаружена с помощью гидролокатора и эхолота. Тогда все корабли, участвующие в поиске, получили определенные районы, где искать. Ну мы в своем районе обнаружили сначала предположительно предмет, который не соответствовал рельефу дна и тем характеристикам, которые у моря должны быть. А затем это было подтверждено уже подошедшими судами со спецаппаратурой. На тот момент еще не было понятно, что это гибель, и пытались выходить на связь с экипажем лодки

Владимир Касатонов

вице-адмирал

Затем на "Петре" длительное время размещался штаб для оказания помощи. Также в задачи входила охрана района, обеспечение связи всех судов и координация действий.

Кстати, по итогам 2000 учебного года ракетный крейсер был признан лучшим кораблем ВМФ России и награжден Почетным кубком губернатора Мурманской области.

"Орланы" вооружат до зубов

"Петр Великий" — самый мощный ударный надводный корабль в составе ВМФ России и самый тяжелый в мире из класса неавианесущих. Он был спущен на воду 25 апреля 1989 года, а вошел в состав флота в 1998-м. В отличие от своих предшественников, "Петр" имеет повышенную автономность (до 60 суток) и неограниченную дальность плавания, оснащен усовершенствованным противолодочным оружием и крылатыми ракетами.

У США основной боевой корабль — это ракетный крейсер типа "Тикондерога" и чуть в уменьшенном варианте эскадренный миноносец типа "Арли Бёрк". Они довольно схожи по вооружению, но второй немного дешевле и несет меньше оружия. Но это стандартный корабль — у него водоизмещение порядка 9000 тонн (в 2,5 раза меньше нашего). Во-вторых, оружие не такой мощности, как на "Петре Великом", оно несколько меньшего класса, хотя его там и больше

Владимир Касатонов

вице-адмирал

"Петр Великий" и "Дмитрий Донской" в Финском заливе. Источник: dambiev.livejournal.com

Тяжелые атомные ракетные крейсера проектов 1144 и 11442 (шифр "Орлан") строились в СССР и России в 1974–1998 годы на Балтийском судостроительном заводе. Они одни из самых крупных надводных кораблей российского флота — имеют длину 250 метров при полном водоизмещении более 26 тысяч тонн. ВМФ было сдано четыре таких корабля. Первые два вывели из боевого состава флота еще в 1990-х годах.

Третий корабль серии — "Адмирал Нахимов" (до 1992 года имел название "Калинин") — законсервировали в 1997 году. Весной 2013-го был подписан контракт на его ремонт и модернизацию силами "Севмаша", однако осенью 2014-го крейсер поставили в сухой док. Как сообщил в конце 2017 года президент Объединенной судостроительной корпорации (ОСК) Алексей Рахманов, сдача обновленного "Нахимова" флоту запланирована на 2021 год. В результате модернизации крейсер будет обладать совершенно новыми тактико-техническими характеристиками.

Количество нового вооружения, которое будет на этом корабле, неприятно удивит любого возможного противника. Этот корабль будет вооружен до зубов

Алексей Рахманов

президент ОСК

По его словам, глубокая модернизация "сопоставима со строительством нового корабля". И уже известно, что вслед за "Нахимовым" на ремонт будет поставлен флагман Северного флота. Работы по модернизации начнутся в 2020 году. "Ожидается, что его модернизация займет от четырех до пяти лет, то есть в два раза быстрее, чем у "Нахимова". Мы надеемся, что это станет возможным благодаря получению нужного финансирования", — сказал ТАСС источник в оборонно-промышленном комплексе.

В 2016 году сообщалось, что крейсер "Петр Великий" оснастят десятью пусковыми установками 3С-14, которые смогут принимать противокорабельные ракеты "Оникс", "Калибр" и гиперзвуковые "Цирконы". Существует два варианта таких установок — под четыре и восемь ракет. Какой именно модификацией будет снабжен корабль, пока неизвестно. Параметры "Циркона" являются секретными. Открытые источники указывают, что дальность новой ракеты может составить до 400 километров, а скорость ее полета способна достигать восьми скоростей звука. В 2017 году сообщалось об испытаниях, где такие параметры были подтверждены.

На данный момент основу мощного вооружения крейсера составляют противокорабельные сверхзвуковые ракеты "Гранит" и зенитная ракетная система "Форт" (морской аналог С-300). Также ПВО корабля усилено за счет зенитного ракетно-артиллерийского комплекса "Кортик", который состоит из шести боевых модулей.

Системы вооружения, которые на нем стоят, и сейчас эффективны. Они вполне работоспособны и создают тот эффект, который от них требуется

Владимир Касатонов

вице-адмирал

Вице-адмирал уточняет, что учебные пуски и стрельбы на корабле проводились регулярно и программа каждый год была уникальной. "Потому что надо опробовать все качества — ситуации бывают разные. Но в год может состояться до 12–16 ракетных стрельб, при этом разными комплексами, но как минимум каждый комплекс в год стреляет", — говорит он.

На западе "Граниты" известны под наименованием Shipwreck. При стартовом весе 7 тонн ракета развивает скорость 2,5 Маха при дальности стрельбы до 700 километров. Ракеты могут нести как обычную фугасную боевую часть, так и ядерную. Кроме того, крейсер оснащен 130-миллиметровыми многоцелевыми спаренными артустановками АК-130 с дальностью стрельбы 25 километров.

Для борьбы с субмаринами противника на дальности до 60 километров на "Петре Великом" имеется два ракетно-торпедных 533-миллиметровых комплекса РПК-6М "Водопад" и противолодочный вертолет Ка-27ПЛ. Эта машина на скоростях до 75 километров в час способна обнаруживать и отслеживать лодки, следующие на глубине до 500 метров.

Современнейшие бортовые средства радиолокации, гидроакустики и навигации делают этот корабль всепогодным, а в море он может находиться автономно бесконечно. "Разве что продовольствия на два месяца хватит, хотя можно взять и больше", — признается Касатонов.

Это было хорошая служба, это был хороший экипаж — он и сейчас таким остается. Это были люди, которые любят море и нацелены на победу. Мне было очень комфортно, и я очень горжусь тем, что служил на "Петре Великом"

Владимир Касатонов

вице-адмирал

Подготовил Роман Азанов