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"Уралвагонзавод" опубликовал видео с испытаниями на полигоне боевой машины-робота

04.06.2018 ТАСС 487 0
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БМП-3, оснащенная боевым модулем АУ-220М
Дистанционно управляемая роботизированная боевая машина БМП-3, оснащенная боевым модулем АУ-220М с автоматической пушкой калибра 57 мм (разработчик боевого модуля - АО «ЦНИИ «Буревестник» (с) АО "НПК "Уралвагонзавод".
Источник: АО "НПК "Уралвагонзавод"

На нем продемонстрированы способности новой роботизированной машины с высокой точностью поражать мишени. Также показана кучность стрельбы с помощью трассирующих снарядов

МОСКВА, 1 июня. /ТАСС/. Корпорация "Уралвагонзавод" (УВЗ, входит в Ростех) опубликовала видео боевых стрельб на полигоне из боевой машины пехоты БМП-3 с пушкой калибра 57 мм, которая за счет роботизации может управляться дистанционно.



Как пояснили в корпорации, возможность дистанционного управления для БМП-3 обеспечивает 57-мм боевой модуль АУ-220М, созданный ЦНИИ "Буревестник" (входит в УВЗ). "Его новейшая пушка не только имеет повышенную точность стрельбы и бронепробиваемость, но и может управляться дистанционно", - отметили в корпорации.

Такая функция позволяет сделать из БМП высокоэффективную огневую точку, способную бороться как с наземными, так и воздушными целями. Экипаж в этом случае может полностью покинуть машину.

На видео продемонстрированы способности новой роботизированной машины с высокой точностью поражать мишени. Также показана кучность стрельбы с помощью трассирующих снарядов - 57-мм боеприпасы уходят в небо практически по одной линии.
01.06.2018
Права на данный материал
принадлежат ТАСС
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Продукция
АУ-220М
БМП-3
ПТ-76
Компании
Буревестник
Уралвагонзавод
Проекты
Робот

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