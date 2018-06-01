"Уралвагонзавод" опубликовал видео с испытаниями на полигоне боевой машины-робота
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Дистанционно управляемая роботизированная боевая машина БМП-3, оснащенная боевым модулем АУ-220М с автоматической пушкой калибра 57 мм (разработчик боевого модуля - АО «ЦНИИ «Буревестник» (с) АО "НПК "Уралвагонзавод".
Источник: АО "НПК "Уралвагонзавод"
На нем продемонстрированы способности новой роботизированной машины с высокой точностью поражать мишени. Также показана кучность стрельбы с помощью трассирующих снарядов
МОСКВА, 1 июня. /ТАСС/. Корпорация "Уралвагонзавод" (УВЗ, входит в Ростех) опубликовала видео боевых стрельб на полигоне из боевой машины пехоты БМП-3 с пушкой калибра 57 мм, которая за счет роботизации может управляться дистанционно.
Как пояснили в корпорации, возможность дистанционного управления для БМП-3 обеспечивает 57-мм боевой модуль АУ-220М, созданный ЦНИИ "Буревестник" (входит в УВЗ). "Его новейшая пушка не только имеет повышенную точность стрельбы и бронепробиваемость, но и может управляться дистанционно", - отметили в корпорации.
Такая функция позволяет сделать из БМП высокоэффективную огневую точку, способную бороться как с наземными, так и воздушными целями. Экипаж в этом случае может полностью покинуть машину.
На видео продемонстрированы способности новой роботизированной машины с высокой точностью поражать мишени. Также показана кучность стрельбы с помощью трассирующих снарядов - 57-мм боеприпасы уходят в небо практически по одной линии.
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01.06.2018
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