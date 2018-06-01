Военные врачи разработали специальную женскую аптечку
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Лекарства в аптечке на подстанции скорой помощи. архивное фото.
Источник: © РИА Новости / Евгений Биятов
МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. Военные медики России разработали специальную аптечку для женщин-военнослужащих, которую можно применять в полевых условиях, рассказал в пятницу главный гинеколог Минобороны РФ Андрей Шмидт.
"Для них (женщин-военнослужащих) мы разработали индивидуальный гигиенический комплект (ИГК). К примеру, женщину-военнослужащую направили в составе подразделения на учение. Условия полевые, но женские физиологические функции никто не отменял, поэтому всё необходимое в те же критические дни должно быть под рукой - аптеки рядом нет, равно как и возможности обратиться к гинекологу", - сказал Шмидт в интервью газете Вооруженных сил РФ "Красная звезда".
По его словам, в комплект входят средства интимной гигиены, средства для самостоятельной диагностики микотического вагинита, бактериального вагиноза и их лечения до посещения врача.
Шмидт отметил, что пока военные медики только пытаются "внедрить ИГК на снабжение".
"По большому счёту это ещё и профилактика бесплодия в будущем, в развитии которого воспаления репродуктивной системы имеют огромное значение. ИГК - это ещё и фактор самодисциплины: мы тебя обеспечиваем, но и ты не должна забывать о себе и беспокоиться о собственном здоровье", - добавил главный гинеколог.
Кроме того, Шмидт, также руководящий кафедрой и клиникой акушерства и гинекологии Военно-медицинской академии имени С.М. Кирова (ВМедА), рассказал, что сотрудники клиники научились восстанавливать молочные железы, ампутированные из-за операций по удалению раковых опухолей.
"Причём одномоментные (пластические операции по реконструкции молочной железы): женщина не ходит без прооперированной ампутированной груди - её восстанавливают за счёт высоких технологий, которые мы с успехом применяем", - отметил Шмидт.
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01.06.2018
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