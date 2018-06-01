На сайте Минобороны появился раздел о создании суворовских военных училищ



Курсанты Уссурийского Суворовского военного училища рассматривают пулемет "Печенег".

Источник: Юрий Смитюк/ТАСС Курсанты Уссурийского Суворовского военного училища рассматривают пулемет "Печенег".Источник: Юрий Смитюк/ТАСС

МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. Министерство обороны России ко Дню защиты детей на своем сайте запустило мультимедийный раздел, посвященный созданию в СССР первых детских профессиональных учебных заведений - суворовских и нахимовских военных училищ, сообщает газета Вооруженных сил РФ "Красная звезда".

"Посетители сайта смогут ознакомиться с богатым арсеналом мультимедийных материалов - приказами и директивами, отчетами и телеграммами того времени. А также с текстом первой торжественной клятвы будущих офицеров", - говорится в сообщении.

На сайте будут размещены уникальные исторические документы с малоизвестными деталями и интересными фактами недавнего прошлого.

"Сотрудниками центрального архива Минобороны России была проделана масштабная работа по изысканию ранее не публиковавшихся документов, посвященных образованию и становлению этих уникальных учебных заведений, судьбам их воспитанников, педагогов", - отмечается в сообщении.