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На Тихоокеанском флоте проведут учения с Китаем и Индией

04.06.2018 РИА Новости 194 0
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Корабли ВМФ России. Архивное фото
Корабли ВМФ России. Архивное фото.
Источник: © РИА Новости / Виталий Аньков

ВЛАДИВОСТОК, 1 июн - РИА Новости. В новом учебном полугодии тихоокеанцы примут участие в двух международных учениях, сообщил журналистам начальник отдела информационного обеспечения пресс-службы ВВО по Тихоокеанскому флоту Николай Воскресенский.

"По случаю начала нового учебного полугодия в объединениях, корабельных соединениях и воинских частях Тихоокеанского флота на Камчатке и в Приморье прошли торжественные подъемы Военно-морских Андреевских флагов и флагов расцвечивания, состоялись торжественные митинги в ходе которых представители командования флота подвели итоги зимнего периода обучения и поставили личному составу задачи на ближайшую перспективу", - говорится в сообщении пресс-службы.

Временно исполняющий обязанности командующего Тихоокеанским флотом контр-адмирал Игорь Осипов рассказал, что в новом учебном полугодии тихоокеанцам предстоит провести серию тактических учений корабельных сил, провести парад и военно-спортивный праздник в честь дня Военно-морского флота и принять участие в крупных маневрах уровня вооруженных сил.

Моряки будут участвовать в двустороннем российско-китайском военно-морском учении "Морское взаимодействие-2018" и в российско-индийском учении "Индра НЭВИ-2018", а также в международном этапе конкурса профессионального мастерства "Морской десант" в рамках "АрМИ-2018", который пройдет в Китае.

В прошлом полугодии военные провели около 10 зачетных тактических учений, более 50 контрольных и зачетных корабельных тактических учений, несколько совместных штабных тренировок.

"Учебно-боевые задачи в море решали 60 надводных кораблей и подводных лодок, более 70 экипажей морской авиации, соединения береговых войск и ПВО. Проведены стрельбы крылатыми и зенитными ракетами, осуществлялись пуски противолодочных ракет, выполнено более 200 артиллерийских стрельб", - отметили в пресс-службе.
01.06.2018
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