Командующий Севфлота рассказал о присутствии российских подлодок в Арктике



Николай Евменов. Архивное фото.

Источник: © РИА Новости / Павел Львов Николай Евменов. Архивное фото.Источник: © РИА Новости / Павел Львов

МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. Северный флот обладает колоссальным опытом подлёдного плавания, а российские подводные лодки постоянно присутствуют подо льдами Арктики, рассказал командующий Севфлотом Николай Евменов.

"Наши подводные лодки на постоянной основе присутствуют и подо льдами Арктики. По понятным причинам не будем вдаваться в детали этой работы, но могу сказать, что она проводится на регулярной основе и Северный флот обладает колоссальным опытом подлёдного плавания и эксплуатации подводных и надводных кораблей в арктических условиях", - сказал адмирал в интервью газете вооруженных сил "Красная звезда".

По его словам, главная задача в Арктическом регионе - это поддержание стабильности. Приоритетное направление - безопасная реализации морской политики и экономической деятельности России в арктических районах и районах зоны Северного морского пути, сказал Евменов.

"Деятельность сил Северного флота в этих районах абсолютно прозрачна и соответствует всем положениям международного морского права, Уставу ООН", - подчеркнул командующий.

Он также заявил, что с точки зрения современного оснащения "Северный флот идёт не только в ногу со временем, но по отдельным показателям и опережая его".

"Нам предстоит продолжить работу по развитию инфраструктуры в Арктике. Мы на регулярной основе будем присутствовать в различных районах Северного Ледовитого океана, нести боевое дежурство под водой и в воздухе, обеспечивать безопасность судоходства на трассе Северного морского пути", - добавил адмирал.