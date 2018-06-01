ВИЛС и «Электромеханика» готовы совместно модернизировать производственное оборудование



Логотип компании «Всероссийский институт легких сплавов».

Источник: http://promvest.info/ Логотип компании «Всероссийский институт легких сплавов».Источник: http://promvest.info/

Специалисты «Всероссийского института легких сплавов», входящего в Ростех, 24–25 мая 2018 года приняли участие в конференции «Специализированное оборудование для современных технологических процессов» на базе ПАО «Электромеханика» – предприятия военно-промышленного комплекса в Ржеве, специализирующегося на производстве оборудования для авиационной и других отраслей промышленности. Главный технолог «ВИЛС» Дмитрий Ваулин и ведущий научный сотрудник Евгений Старовойтенко подробно ознакомились с разработками этого предприятия и провели переговоры о дальнейшем сотрудничестве.

На конференции были представлены новые виды оборудования, разработанные «Электромеханикой», а также модификации оборудования «ВИЛС», которые используются на этом предприятии. В частности, рассматривалось новое поколение установок типа УЦР, в том числе новые системы для автоматизированного управления этими установками и мониторинга технологических параметров, а также оборудование для вакуумно-дугового, электронно-лучевого переплава, гарнисажной плавки, пайки и сварки.

В фокусе особого внимания оказалась установка центробежного распыления УЦР-9 последней модификации, которая находится в сборочном цехе завода «Электромеханика» и практически готова к выпуску. Новые модели являются конструкторским развитием идей и требований технического задания УЦР-6, поставленной в ОАО «ВИЛС».

«Установка, разработанная на базе УЦР-6 как прототипе, свидетельствует о явном прогрессе как в части культуры производства, так и во внесении многих доработок в блоки и узлы конструкции. В частности, устранены резонансные явления в блоке высокооборотных приводов, реализована система технического зрения и автоматизированного управления. Большинство из внедренных технических решений многократно обсуждалось специалистами «ВИЛС» и «Электромеханики» применительно к доводке УЦР-6, а ряд из них запатентован», – комментирует Дмитрий Ваулин.

В настоящее время модификации установки УЦР-9 успешно эксплуатируются в ОАО «КОМПОЗИТ» (с учетом доработки в процессе пуско-наладочных работ) в мелкосерийном производстве при выпуске мелкодисперсных порошков титановых сплавов и интерметаллидов на основе титана и никеля. Несколько аналогичных установок поставлено в КНР.

Специалисты «ВИЛС» совместно с сотрудниками «Электромеханики» обсудили подробный перечень новаций в конструкции «УЦР-9», а также необходимые изменения в требования технического задания для превращения этой модификации в стабильно работающую серийную модель.

Дмитрий Ваулин и Евгений Старовойтенко также провели переговоры с руководством «Электромеханики» о возможности подключения этого предприятия к решению вопросов по модернизации оборудования «ВИЛС», в частности, систем управления УЦР-6, ВДП, ВДПЛ-5, а также создания установки УЗГК.