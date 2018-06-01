Черноморский флот получит новейший малый ракетный корабль "Вышний Волочек"



Малый ракетный корабль Вышний Волочек. Архивное фото.

Источник: © Фото : Вадим Hansg Малый ракетный корабль Вышний Волочек. Архивное фото.Источник: © Фото : Вадим Hansg

МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. Малый ракетный корабль (МРК) "Вышний Волочек" проекта 21631 будет передан Черноморскому флоту 1 июня, сообщил официальный представитель ВМФ капитан первого ранга Игорь Дыгало.

"Новейший малый ракетный корабль "Вышний Волочек" проекта 21631 войдет в состав ВМФ 1 июня и приступит к выполнению задач в составе Черноморского флота", - заявил Дыгало.

По его словам, представители Главного командования ВМФ России примут участие в церемонии подъема Андреевского флага и приема в состав Военно-морского флота малого ракетного корабля "Вышний Волочек", построенного на Зеленодольском судостроительном заводе (Республика Татарстан) в рамках кораблестроительной программы. МРК "Вышний Волочек" пополнит состав надводных сил Черноморского флота.

По данным пресс-службы ЧФ, церемония состоится 1 июня в Севастополе с участием представителей Главного командования ВМФ, командования Черноморского флота, руководства Зеленодольского судостроительного завода.

Малый ракетный корабль (МРК) "Вышний Волочек" проекта 21631 успешно завершил государственные испытания в Новороссийской военно-морской базе и совершил переход к своему месту базирования - в город Севастополь.

Малые ракетные корабли проекта 21631, строящиеся по заказу ВМФ на Зеленодольском судостроительном заводе с 2010 года, относятся к многоцелевым кораблям, оснащенным самыми современными образцами высокоточного ракетного, артиллерийского, зенитного, противодиверсионного вооружения. Их назначение - охрана и защита экономической зоны государства. Корабли способны действовать как одиночно, так и в составе однородных и разнородных группировок сил ВМФ в различных морских районах. По уже сложившейся традиции кораблям проекта 21631 присваиваются имена старинных российских городов.

По данным проектанта АО "Зеленодольское проектно-конструкторское бюро", водоизмещение кораблей составляет около одной тысячи тонн, расчетная максимальная скорость - 23 узла, численность экипажа - свыше 50 человек, автономность - 10 суток без дозаправки.