Варшава подталкивает Вашингтон к нарушению договоренностей с Москвой



Военнослужащие ВС США и Польши.

Источник: www.belvpo.com Военнослужащие ВС США и Польши.Источник: www.belvpo.com

Министр национальной обороны Польши М.Блащак заявил, что времена, когда в НАТО игнорировали угрозу со стороны России, ушли в прошлое. Он напомнил, что Сенат США принял решение о разработке программы по постоянному размещению американских войск в Польше. Уточняется, что Польша готова «разделить бремя расходов на оборону и сделать решение более рентабельным для правительства США».

Структура НАТО в Польше. Источник: www.belvpo.com

Варшава сама готова вложить около двух миллиардов долларов в создание постоянной американской военной базы. Имеется в виду расквартирование в стране бронетанковой дивизии армии США, которая должна сдержать «агрессию» России. В частности, министерство национальной обороны проинформировало, что американской администрации и ведущим аналитическим центрам, в том числе Атлантическому совету, было передано «Предложение для США о постоянном присутствии в Польше».

Документ авторства политического кабинета бывшего минобороны Антони Мацеревича, доработанный в нынешнем году экспертом Национального центра стратегических исследований Б.Пясецким и группой польских офицеров, не был согласован ни с МИД, ни с Бюро национальной безопасности Польши. Удивляет то, что нарушена общепринятая практика, когда переговоры по таким вопросам должны проходить на уровне правительств, а не при посредничестве каких-то лоббинговых аналитических структур. Похоже, эта политика правящей элиты не стыкуется и с мнением жителей Польши.

Документ, попавший в медиапространство, определяет, что на задекларированные средства будут построены и отремонтированы объекты военной, коммуникационной и социальной инфраструктуры для постоянного размещения американских военнослужащих. Авторы особое внимание уделяют созданию условий для проживания семей американских солдат. К документу прилагаются подробные карты военных объектов, школ, спортзалов и больниц для иностранного контингента. В частности, упоминается школа в Быдгощи, которая была построена за средства польского минобороны для детей персонала НАТО, находящихся в Польше.

Структура НАТО. Источник: www.belvpo.com

Похоже, Варшава активно работает над совершенствованием военной инфраструктуры, полигонов, системы связи, используемых войсками НАТО и США на территории страны, порой в ущерб Войску Польскому и стране в целом. Известно, что финансовые возможности должны быть изысканы благодаря «десятилетнему плану экономического развития Польши». Частично в этих инвестициях, а именно так называет эти расходы польская сторона, может участвовать минобороны и местные органы, использующие фонды Евросоюза.

Структура НАТО. Источник: www.belvpo.com

Интересно, что Польша получает от Брюсселя десятки миллиардов евро ежегодно, чтобы соответствовать всем критериям ЕС. В том числе и это финансирование, помогают Варшаве выделить в бюджете достаточно средств, чтобы обустроить американскую базу и обеспечить транзит военных грузов по своей территории. К слову, средства ЕС все больше втягиваются в обеспечение потребностей НАТО.

Варшава еще недавно так хотела избавиться от постоянных военных баз СССР. Никто сегодня не вспоминает, что те советские военные городки строила и содержала Москва за свой счет, при этом привлекая к работам местные фирмы и, таким образом, вливая средства в экономику Польши. После вывода советских войск все здания и сооружения были подарены союзникам по Организации Варшавского договора.

В то же время, попавшее в СМИ «Предложение США» является свидетельством того, что военно-политическое руководство Польши покупает постоянное американское военное присутствие и вместе с тем платит за мягкую оккупацию страны.

Стоит вспомнить, что недавно Трамп похвалил Варшаву за это, выступив перед американцами польского происхождения в Чикаго. Президент подчеркнул, что Польша является одним из 5-ти государств, которые выделили 2% от ВВП на оборону страны. «Так как союз должен быть сильным, странам, которые находятся в его составе, следует взять пример с Польши и нарастить объёмы отчислений в бюджет блока. Если бы все делали такие же взносы, как Польша, то наши союзники были бы в большей безопасности», – сказал глава Белого дома.

Аналитики отмечают, что вероятность появления на территории Польши военной базы США «достаточно высока». Решение может быть принято уже на июльском саммите НАТО. Без сомнения, предложение Варшавы противоречит Основополагающему акту о взаимных отношениях, сотрудничестве и безопасности между Российской Федерацией и Организацией североатлантического договора и договоренности о неразмещении Альянсом значительных военных сил на территории новых стран-членов в Восточной Европе. Подобная европейская политика безопасности угрожает стабильности в регионе и может повлечь за собой симметричные ответные меры со стороны России и Беларуси.

Николай Астровский