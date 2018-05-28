Новая жизнь старой польской дивизии у границ Беларуси и России
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Военнослужащий ВС Польши.
Источник: www.belvpo.com
Министр национальной обороны Польши Мариуш Блащак заявил, что на востоке страны между Вислой и Бугом появится дивизия национальных сухопутных войск. Формирование нового соединения станет серьезным организационным и финансовым вызовом для польской армии. Однако военные эксперты едины во мнении, что это значительно повысит боевые возможности Войска Польского на восточном фланге.
Варшава не разглашает стратегии формирования и планируемые места дислокации новой дивизии. Аналитики разделились на два лагеря: одни доказывают целесообразность возрождения 1-й механизированной дивизии на базе имеющихся частей, а именно оставшихся после ее расформирования в 2011 году, другие настаивают, что процесс должен начаться “с нуля”.
В настоящее время в составе СВ Польши имеются три дивизии: 16-я Поморская механизированная с четырьмя бригадами на северо-востоке страны и под Варшавой, а также 11-я Любуская бронекавалерийская и 12-я Щецинская механизированная, каждая с тремя бригадами на западе.
До сокращения Войска Польского из четырех имевшихся дивизий, две были в северо-восточной части страны. В 2011 году, после приостановки призыва на срочную военную службу и сокращения финансирования армии, одна из четырех – 1-я Варшавская механизированная дивизия с командованием в Легоново – была расформирована.
Входившие в ее состав 21-я горно-пехотная бригада стала отдельным тактическим соединением центрального подчинения, 1-я танковая бригада и 15-й Голдапский зенитный ракетный артиллерийский полк – пополнили 16-ю механизированную дивизию. Большинство военных аналитиков указывают на высокую вероятность, формирования новой дивизии на базе именно этих частей.
Более того, можно утверждать, что процесс уже запущен – усилен батальон 1-й танковой бригады боевыми машинами “Леопард-2”, перемещенными с запада под Варшаву, и идет формирование нового танкового батальона. После завершения процесса реорганизации, 1-я танковая бригада будет располагать четырьмя батальонами, когда по стандартам Войска Польского в каждой бригаде их три.
Интересно и то, что два механизированных батальона Варшавской бригады находятся достаточно далеко от штаба в н.п. Весола, а именно в 200 км в Замосце и Хелме соответственно. Ранее эти подразделения являлись частью 3-й механизированной бригады с командованием в Люблине, на месте которой сегодня находится штаб многонациональной бригады “ЛИТПОЛУКРБРИГ”. Один из этих батальонов вполне может стать основой для восстановления потенциала 3-й бригады 1-й мд.
Противники такого варианта видят необходимость в создании четвертого соединения “с нуля”. Однако, и в этом случае, для формирования командований и штабов рекомендуют задействовать силы и средства Варшавского гарнизона и все той же 1-й танковой бригады.
Кроме того, на дислокацию нового соединения должно оказать влияние наличие на востоке страны казарменного фонда и объектов учебно-материальной базы. Из сообщений СМИ известно, что Генеральный штаб проводит изучение имеющихся военных объектов в городе Седльце. Сегодня тут размещены дивизион ПВО, саперная и разведывательные роты 1-й танковой бригады.
Эксперты едины во мнении, что новая дивизия должна быть высокой степени боеготовности и предназначена к немедленному реагированию в случае вероятной внезапной агрессии на восточных рубежах Польши.
В связи с этим дивизия будет на 100% укомплектована личным составом и оснащена новейшими образцами вооружения военной и специальной техники, получит соответствующие запасы боеприпасов и других необходимых материальных средств. Кроме того, новое соединение может войти в состав сил немедленного реагирования НАТО и быть предназначенным для ведения боевых действий на восточном фланге союза.
Основной проблемой в ходе его создания может стать оснащение дивизии соответствующими современными образцами ВВСТ. Следует помнить, что процесс модернизации Войска Польского проходит достаточно сложно.
Формирование дивизии на базе имеющихся частей – это оптимальное решение, потому что они уже модернизируются, либо принятие ими современных образцов техники на вооружение уже запланировано. Например, все та же 1-я Варшавская бригада имеет на вооружении новые танки “Леопард-2A5”, а 21-я бригада еще в этом году получит самоходные минометы “Рак”, также в планах поставки БТР “Росомаха”. Немаловажно, что эти подразделения на 100% укомплектованы личным составом.
Отмечается, что на первом этапе формирования дивизия может включать две общевойсковых бригады – танковую и механизированную, а также усиленные подразделения поддержки. В свою очередь батальоны могут быть сокращенного состава и включать не четыре, а три общевойсковых роты, но больше подразделений поддержки. Особое внимание будет уделяться введению в состав нового соединения вооружений нового поколения, зенитных ракетных систем, БЛА. Наряду с современными образцами, высока вероятность частичного использования состоящих на хранении запасов вооружений и военной техники, в том числе танков T-72M1, СГ 2С1 “Гвоздика”, БМП-1, с последующей их заменой.
Увеличение численности сил и средств Войска Польского в восточной части страны обосновано в “Стратегическом оборонном обзоре”, определяющем основные направления развития национальных вооруженных сил. Именно этот документ и уделяет особое внимание расширению подразделений поддержки – введению в состав нового соединения армейской авиации, зенитных ракетно-артиллерийских систем большой дальности, БЛА и другого вооружения, а также рекомендует усилить существующие соединения Войска Польского уровня дивизии. Имеется в виду, что в структуре дивизий должны вновь появиться разведывательные, саперные и батальоны тылового обеспечения.
В ходе последней реструктуризации польских сухопутных войск эти элементы в дивизиях были упразднены: часть расформирована, а часть переподчинена командованиям бригад. Силы и средства тылового обеспечения были сосредоточены в региональных базах под командованием Инспектората обеспечения. Ведение разведки возложено на разведывательные роты бригад и отдельные полки.
Таким образом, согласно рекомендациям “Стратегического оборонного обзора”, новая дивизия Войска Польского должна включать батальон управления, минимум две общевойсковые бригады (танковую и механизированную), артиллерийский полк с реактивными системами залпового огня “Хомар”, самоходными гаубицами “Краб” и “Крыль”, зенитный ракетный артиллерийский полк, модульный инженерный полк (способный выделять подразделения для отдельных боевых групп из состава дивизии), разведывательный полк, минимум две отдельные эскадрильи ударных вертолетов и отдельный дивизион БЛА.
Отдельный вопрос, сколько будет стоить формирование такого нового соединения? Польское военно-политическое руководство ранее оценило формирование тяжелой дивизии в сумму порядка 70 млрд злотых (около 20,5 млрд долларов США). Конечно же, все зависит от его структуры, но понятно, что возрождение 1 механизированной дивизии будет экономически выгоднее, что уже практически и происходит непосредственно у границ Беларуси и России.
Николай Астровский
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28.05.2018
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