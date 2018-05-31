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Атомную подлодку "Хаски" вооружат гиперзвуковыми ракетами

01.06.2018 Российская газета 1003 0
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АПЛ "Хаски"
Предположительно перспективная АПЛ пятого поколения "Хаски".
Источник: malachite-spb.ru

Строительство многоцелевой атомной субмарины пятого поколения "Хаски" начнется в 2023 году, ввод корабля в строй запланирован через четыре года. Главным оружием подлодки станут гиперзвуковые противокорабельные ракеты "Циркон".

- АПЛ "Хаски" включена в госпрограмму вооружений на 2018-2027 годы. Опытно-конструкторские работы по проекту планируется начать в 2023 году, а сдать головной корабль - до конца 2027 года, - рассказал ТАСС источник в оборонно-промышленном комплексе.

Конструкция подлодки будет традиционной для российского флота, двухкорпусной, водоизмещение не превысит 12 тысяч тонн. Помимо "Цирконов", ее оснастят роботами для работы в двух стихиях, новейшим гидроакустическим комплексом и боевой управляющей системой последнего поколения, интегрированной в единой информационное пространство Вооруженных сил РФ.

Созданием подлодки занимается петербургское КБ "Малахит". В конце 2017 года его представители сообщили о завершении формирования облика корабля. В апреле изображение перспективной АПЛ - предположительно "Хаски", - появилось на корпоративном календаре "Малахита".

Судя по рисунку, будущая подлодка получит приземистую и угловатую рубку для меньшей радиолокационной заметности, пусковые контейнеры для ракет в носу и средней части корпуса, разнесенные по корпусу антенны гидроакустического комплекса. Хвостовая часть и побортное размещение торпедных аппаратов унифицированы с АПЛ "Ясень".

Можно предположить, что в универсальных ракетных установках поместятся 40-48 крылатых ракет разных типов: "Калибров", "Ониксов" и "Цирконов". Подобный "коктейль" будет применен и при перевооружении надводных кораблей - арсенал из ракет разных типов дает экипажу больше возможностей для выполнения боевой задачи.

Гиперзвуковая ракета "Циркон" проходит государственные испытания. На одном из тестов 10-метровая ракета показала скорость в 8 Махов. Дальность полета "Циркона" 350-500 километров.

Кстати

У КБ "Малахит" уже есть опыт по "сливу" перспективных образцов - в 90-е годы в журнале "Гангут" появилось изображение АПЛ "Ясень", оказавшееся весьма точным.


Антон Валагин
31.05.2018
Права на данный материал
принадлежат Российская газета
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
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Страны
Россия
Продукция
Циркон-С 3М22
Компании
Минoбороны РФ
Проекты
885 Ясень
ГЗЛА
ИТ
Робот
Хаски

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