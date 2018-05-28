Об «искусственном зрении» скоростного беспилотного вертолета



Модульная авионика КРЭТ.

Источник: http://kret.com/ Модульная авионика КРЭТ.Источник: http://kret.com/

На прошедшем в Москве вертолетном форуме, одной из наиболее ярких и инновационных экспозиций был стенд «Концерна Радиоэлектронные технологии» (КРЭТ). О том, над чем в области вертолетостроения сегодня работают специалисты концерна, нам рассказали Заместитель генерального директора Гиви Ивлианович Джанджгава и Советник первого заместителя генерального директора Владимир Геннадьевич Михеев.

Советник первого заместителя генерального директора КРЭТ Владимир Геннадьевич Михеев: "Говоря об итогах, я хочу остановиться на некоторых цифрах. По итогам 2017 года, мы на 19% (до 139,9 млрд рублей) увеличили общую совокупную выручку. А по чистой прибыли у нас скачок в 2,4 раза - до 16,1 млрд рублей. КРЭТ является серьезным налогоплательщиком. За прошлый год мы заплатили в бюджеты различны уровней 14,5 млрд рублей налогов (+13,2%). Порядка 400 млн рублей составили затраты на социальные программы. За счет достигнуты такие показатели? В первую очередь за счет того, что мы постоянно занимаемся перевооружением производства. За прошлый год порядка 10 млрд рублей мы вложили в опытно-конструкторские работы (ОКР).

Более 2 млрд рублей мы дополнительно вложили в диверсификацию производства. Например, многие наработки из того, что здесь показаны в качестве приборов для авиации, используются в той же медицине. Это и датчики внутриглазного давления, мониторы состояния жизнедеятельности организма «Ритмер», аппараты вентиляции легки, и др. Многие наши разработки, и в области радиофотоники, и в области лазеров, оптических и различных других систем, используются и в медицине, и на транспорте, и в нефтедобыче, и в тех же системах управления двигателем обычного автомобиля. Та же индикация на лобовом стекле уже не только на летательных аппаратах. Мы идем серьезными темпами в подготовке перехода нашей отечественной автомобильной промышленности на электромобили. Мы сейчас делаем целый ряд больших зарядных станции «Фора», и в ближайшее время в Москве откроем несколько из них. Покажем, что это инновационные, современные проекты, которые позволяют нам смотреть в будущее.

Когда мы занимаемся импортозамещением, мы говорим исключительно об инновациях. У нас сейчас порядка 22% всей выпускаемой продукции это новые разработки. То есть за год мы обновляем практически пятую часть своей продуктовой линейки. А чтобы эту линейку обновить, нужны ученые. У нас активно омолаживаются коллективы. На сегодняшний день становится достаточно престижным работать на нашем предприятии. Это уже, ну как бы, современное серьезное производство. К нам пришло и работает огромное количество молодежи. И это не просто так. В районе 60-70 кафедр в специализированных в ВУЗах готовят нам специалистов. Нас всегда попрекали, что у нас низкая производительность труда. За счет этого удается поднимать и производительность труда. У нас многие рабочие сейчас имеют высшее образование. Мы за прошлый год, что очень примечательно, подняли производительность труда на 42%. Это на самом деле серьезная цифра. Раньше по производительности труда мы сильно отставали от зарубежных предприятий, сейчас уже догоняем. Размер средней заработной платы на предприятиях Концерна вырос до 46,1 тыс. рублей.

В зависимости от типа летательного аппарата, в данном случае вертолета, в среднем степень участия КРЭТ составляет от 68 до 95% всей электроники. Все бортовое радиоэлектронное оборудование разработки и производства предприятий КРЭТ. А для военных вертолетов - от 62% и также до 95%. То есть на сегодняшний день отечественные вертолеты начинены в основном нашей электроникой. И требования к этой электронике самые жесткие на сегодняшний день. В среднем, мы считаем, что за жизненный цикл вертолета, мы должны от 3 до 4 раз полностью заменить все бортовое радиоэлектронное оборудование, потому что «электронная начинка» развивается более динамично, нежели сам носитель.

Кроме того мы меняем не только электронику, но и идеологию летчика. Вот недавно мы передавали одной из стран модернизированный вертолет. Летчики были очень удивлены, что оказывается на этом вертолете можно летать не трогая ручку, выходить на точку и днем, и ночью… То есть машина становится всепогодной, значительно увеличивается эффективность, снижается риск человеческого фактора. Самым слабым звеном в летательном аппарате, на вертолете в особенности, является это человек. Он не успевает на скорости 340 км в час и на высоте 15 м пилотировать ночью вертолет во время грозы или шторма. Мы с вами понимаем, что это за пределами возможности человека. Поэтому надо больше доверять электронике. Вот этой на электронике все больше и больше становится на вертолете. И человек, в том числе пилот, тоже является одним из универсальных блоков системы. Поэтому мы обязаны знать и его состояние, как он себя чувствует и когда его следует отключить от этого контурного управления. Над этим мы тоже работаем".

Заместитель генерального директора КРЭТ, доктор технических наук, профессор Гиви Ивлианович Джанджгава: "Мы сейчас очень большое внимание уделяем скоростному вертолету. Сейчас уже развились средства противодействия настолько, что ближняя дислокация вертолетов к театру боевых действий просто опасна. Мы как бы оттягивает ее назад, но время и реакция должны измениться. Все равно к месту взаимодействия должны прилететь вовремя. Скоростной вопрос в этом играет большую роль. Также прорабатываем вопросы работы в тесном содружестве с малыми беспилотными аппаратами для маловысотной работы, чтобы вертолет летал с огибанием рельефа местности. Тогда защищенность в какой-то степени гарантирована. И сейчас перед нами стоит задача проработки идеологии такого вертолета. Тут есть интерес и у зарубежных заказчиков, и у вооруженных сил России.

Взаимодействие вертолетов на тактическом театре боевых действий на малых высотах, как я уже говорил, будет осуществляться совместно с беспилотным объектом. Вводится такое понятие, как сетецентризм – то есть будут координированные действия большого количества вертолетов, может быть даже других родов войск, объединенных для выполнения конкретных задач. Это сейчас задача краеугольная во всем мире, потому что за счет таких сетевых системных подходов, можно даже у существующего парка вертолетов в разы увеличить эффективность. Не конструктивно дорогими средствами, а за счет координированных действий. Обычное перепрограммирование искусственного интеллекта современного вертолета, того же Ми-28, Ка-52, позволяет в разы увеличить его боевую эффективность. То есть он будет поддерживать принципиально новые виды оружия, принципиально по-другому видеть обстановку и помогать летчику.

Это касается и беспилотных летательных аппаратов. Все-таки сейчас мы понимаем, что будущая авиация должна быть беспилотной. И только на одном вертолете в группе может быть пилот, который, возможно, и будет управлять этой группой, что позволит и сохранить человеческую жизнь, и повысить боевую эффективность. И вообще, эффективность беспилотных летательных аппаратов сразу значительно повышается только потому, что на современном вертолете до 30% оборудования возится лишь для того, чтобы обеспечить жизнедеятельность летчика. Даже просто вместо этого оборудования и самого пилота, грубо говоря, можно залить топливо, взять дополнительное вооружение, установить иное полезное для выполнения задачи оборудование.

Главное, не останавливаться на пол пути, как это у нас было ранее. Ещё в 80х годах был создан беспилотник на базе МиГ-21 и он уже летал. Но тогда не хватило дальновидности, и было принято решение проект приостановить. Сейчас мы в роли догоняющих. Или та же гиперзвуковая ракета, Х-90, которая была создана ещё в 80-е, а потом работы были прекращены. Сейчас приходится снова возвращаться к теме гиперзвука. У нас какая-то манера прорваться и прекратить.

Как раз сейчас мы оформляем программу базовых критических технологий. Это Государственная программа развития 2017-2025. Если эта программа будет утверждена, до 2025 года мы должны эти технологии не просто попробовать, а обеспечить производственные технологии и воспроизводство этих идей. Поэтому эта программа сейчас крайне важна. Она ждет своего часа, по тем стратегиям, которые написал и подписал президент. Это базовые, критические технологии и мы должны сделать этот прорыв.

Что касается комплексов, способных управлять группой летательных аппаратов, на ряде существующих вертолетов это уже отрабатывается. Тот же Ка-52 является одновременно и боевым вертолетом, и командным пунктом, который управляет несколькими боевыми машинами в воздухе. У нас тот же МиГ-31 давно управляет и другими самолетами. Работа в группе давно существует, но в беспилотном варианте это другая задача.

По опыту применения авиационной техники в Сирии главное направление работы КРЭТ – интеллектуализация управления боевым снаряжением. Надо очень точно знать внешнюю обстановку, свое состояние и производить огневое поражение с высокой точностью. Например, сейчас реализуется очередной этап внедрения новых наработок на самолете Су-34, что резко повысит точность применения оружия.

Второй вопрос - это интеллектуализация борта. Чтобы человек не отвлекался, была соответствующая нагрузка, принимались взвешенные решения в критических ситуациях. Ну и то, о чем я говорил - групповые действия, которые дают большую эффективность. Там, где использовались одиночные объекты, был один эффект, где заранее планировалось и использовалась группа - другой. А если будет планироваться в процессе выполнения задания, это будет еще более эффективная деятельность. Вот эти направления развития как раз и учтены в программе создания базовых критических технологий.

Плюс, мы с вами четко должны понимать, это обеспечение полностью автономных боевых действий. Потому что, в случает контакта с равным противником, все каналы связи будут подавлены. Мы понимаем, что не будет спутников, не будет наземных ориентиров. Поэтому все должно быть направлено на максимальную автономность, на высокоточную навигацию. И здесь необходимо максимальное использование самых передовых технологий - это сейчас самое основное направление.

И повышение возможностей так называемых систем технического зрения. Потому что летчик в дыму, в огне, ночью, в грозу видит на дальность, скажем так, нескольких сотен метров, в лучшем случае нескольких километров. А реально нужны десятки-сотни километров. Для этого нужны системы технического многоспектрального зрения, локаторы, камеры, ультрафиолет, лазеры и т.д., и все это должно работать в комплексе. Здесь на выставке представлен тренажер с вертолетной «стеклянной» кабиной, где можно увидеть мир глазами вертолета мир. Это та техническая картинка, где на фоне географической карты местности, в многоспектральном диапазоне, определяются все объекты и идет автоматическое целераспределение. Пилот может вмешаться, например, заменить цель, заменить оружие, тем самым повысить эффективность. Кроме того, это безопасность и надежность - обеспечивается маловысотный полет в любых условиях, заход и посадка на любую точку. Искусственное зрение - очень точное".

Концерн Радиоэлектронные технологии (КРЭТ) - крупнейший российский холдинг в радиоэлектронной отрасли. Образован в 2009 году. Входит в состав Госкорпорации Ростех. Основные направления деятельности: разработка и производство систем и комплексов бортового радиоэлектронного оборудования (БРЭО) для гражданской и военной авиации, радиолокационных станций (РЛС) воздушного базирования, средств государственного опознавания (ГО), комплексов радиоэлектронной борьбы (РЭБ), измерительной аппаратуры различного назначения (ИА). Кроме того, предприятия Концерна выпускают современную бытовую и медицинскую технику, оборудование и системы управления для ТЭК, транспорта и машиностроения. В Концерн входят более 65 научно-исследовательских институтов, конструкторских бюро и серийных заводов, расположенных на территории 29 субъектов РФ. Количество сотрудников - около 43 тыс. человек.

Р. Гусаров, Ю. Кузьмина