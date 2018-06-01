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В США рассказали о мрачном будущем Су-57

01.06.2018 Lenta.ru 1064 1
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Многофункциональный истребитель Су-57 на репетиции воздушной части парада Победы в Москве
Многофункциональный истребитель Су-57 на репетиции воздушной части парада Победы в Москве.
Источник: © РИА Новости, Владимир Сергеев

Перспективный российский многофункциональный истребитель пятого поколения Су-57 вряд ли придет на замену многоцелевому сверхманевренному истребителю поколения 4++ Су-35С, полагает The National Interest.

Американский журнал отмечает, что Су-57 основан на "системах, разработанных для Су-35С", а основное улучшение в новом самолете коснулось планера, который "предлагает некоторую степень скрытности".

Хотя Су-57 получил радиолокационную станцию с активной фазированной антенной решеткой Н036 "Белка", возможности последней, по мнению издания, сопоставимы с таковыми у датчиков Су-35С. Кроме того, двигатели первого этапа АЛ-41Ф1 истребителя пятого поколения являются производными от силовых агрегатов АЛ-41Ф1С истребителя поколения 4++.

Журнал отмечает, что "Москва продолжит модернизацию Су-30СМ и Су-35С с использованием технологии авионики от Су-57". "Таким образом, возможно, у Су-57 не будет особо яркого будущего", — заключает издание.
31.05.2018
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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
США
Продукция
АЛ-41Ф
Н036 "Белка"
ПАК ФА
Су-30
Су-35С
Проекты
АФАР
Истребитель 5 поколения

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  • Комментарии
Комментариев 1, отображено с 1 по 1
RU
штурм
3862
№1
01.06.2018 19:54
Прикольно если турки закажу 100 Су-57, а за ними Индия , Египет, Алжир...
0
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