В США рассказали о мрачном будущем Су-57



Многофункциональный истребитель Су-57 на репетиции воздушной части парада Победы в Москве.

Источник: © РИА Новости, Владимир Сергеев Многофункциональный истребитель Су-57 на репетиции воздушной части парада Победы в Москве.Источник: © РИА Новости, Владимир Сергеев

Перспективный российский многофункциональный истребитель пятого поколения Су-57 вряд ли придет на замену многоцелевому сверхманевренному истребителю поколения 4++ Су-35С, полагает The National Interest.

Американский журнал отмечает, что Су-57 основан на "системах, разработанных для Су-35С", а основное улучшение в новом самолете коснулось планера, который "предлагает некоторую степень скрытности".

Хотя Су-57 получил радиолокационную станцию с активной фазированной антенной решеткой Н036 "Белка", возможности последней, по мнению издания, сопоставимы с таковыми у датчиков Су-35С. Кроме того, двигатели первого этапа АЛ-41Ф1 истребителя пятого поколения являются производными от силовых агрегатов АЛ-41Ф1С истребителя поколения 4++.

Журнал отмечает, что "Москва продолжит модернизацию Су-30СМ и Су-35С с использованием технологии авионики от Су-57". "Таким образом, возможно, у Су-57 не будет особо яркого будущего", — заключает издание.