Сирийские власти планируют освободить всю территорию государства



Президент Сирии Башар Асад.

Источник: © Михаил Климентьев/пресс-служба президента РФ/ТАСС Президент Сирии Башар Асад.Источник: © Михаил Климентьев/пресс-служба президента РФ/ТАСС

Президент республики Башар Асад также считает, что война в Сирии скоро завершится победой правительственных сил

ТАСС, 31 мая. Власти Сирии планируют восстановить контроль над всей территорией страны. Об этом президент Сирии Башар Асад заявил в интервью телеканалу RT, вышедшем в эфир в четверг.

"Мы должны освободить все районы. Мы не можем оставить ни один район сирийской территории вне контроля государства", - сказал Асад.

Президент республики также считает, что война в Сирии скоро завершится победой правительственных сил.

"Каждое успешное наступление, победа, каждый освобожденный район приближают нас к завершению конфликта. Я всегда говорил, что, если бы не вмешательство извне, нам потребовалось бы на это не больше года", - приводит телеканал слова Асада.

"Я думаю, что в этом мы преуспеваем. Но точные сроки назвать трудно", - сказал президент, отметив, что страны Запада продолжают оказывать поддержку вооруженной оппозиции. "Однако мы к этому приближаемся, это очевидно", - подчеркнул он.

Асад заявил и о готовности сирийской армии к переговорам с коалицией "Сил демократической Сирии" (СДС), но в случае провала диалога пообещал продолжить освобождение страны силой.

"По мере нашего продвижения и нейтрализации террористов единственной проблемой в стране сейчас остаются именно СДС. И эту проблему мы намерены решать одним из двух способов. Во-первых, мы открыты для переговоров. Если же с переговорами ничего не получится, мы продолжим силой освобождать территории", - сказал он.

Асад отметил, что "большинство сторонников СДС - сирийцы", и Дамаск "полагает, что они тоже любят свою страну и не желают быть марионетками иностранных сил".

В СДС входят различные формирования, в том числе вооруженные курдские отряды "Сил народной самообороны" и партии "Демократический союз", которые поддерживает Вашингтон. После освобождения большей части сирийской провинции Дейр-эз-Зор от банд террористической группировки "Исламское государство" (запрещена в РФ) в ноябре 2017 года в руках СДС оказалось несколько крупных нефтяных месторождений на востоке Евфрата, которые были захвачены террористами в 2014 году. Сирийское правительство неоднократно предупреждало, что намерено вернуть эти нефтяные объекты под свой контроль.