Смертельный поединок российского "самолета-невидимки" Су-57 против Су-35С (кто победит?)



Многоцелевой сверхманевренный истребитель Су-35 во время демонстрационного полета на Международном авиационно-космическом салоне МАКС - 2013 в Жуковском.

Источник: © РИА Новости, Рамиль Ситдиков Многоцелевой сверхманевренный истребитель Су-35 во время демонстрационного полета на Международном авиационно-космическом салоне МАКС - 2013 в Жуковском.Источник: © РИА Новости, Рамиль Ситдиков

Самолет компании "Сухой" Су-35С, ставший усовершенствованным вариантом советского Су-27, является самым боеспособным истребителем из числа находящихся на вооружении в российской армии. Су-35 в основе своей создавался как истребитель завоевания превосходства в воздухе, но он также обладает прекрасными характеристиками штурмовика.

Программа создания Су-35С берет свое начало с советского плана по разработке модернизированного варианта Су-27 под названием Су-27М. Но когда в 1991 году распался Советский Союз, а в новой независимой России наступил период экономических неурядиц и хаоса, финансирование программы Су-27М прекратили. Но компания "Сухой" продолжала научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы в надежде на получение экспортных заказов. В декабре 2003 года конструкторское бюро компании пришло к выводу, что ему нужно полностью переделать планер Су-27, чтобы повысить конкурентоспособность своей машины на международном рынке истребителей. Первый опытный образец нового самолета, получивший название Т-10БМ, совершил пробный полет 18 февраля 2008 года.

Боевой образец Т-10БМ вначале получил наименование Су-35БМ для экспортного рынка. Позже его стали принимать на вооружение ВВС России под названием Су-35С. Для них это промежуточное решение вплоть до появления самолета Су-57 ПАК-ФА. Российское правительство решило поставить в войска Су-35 только после войны с Грузией в 2008 году, когда стало очевидно, что Москве надо срочно реформировать и модернизировать быстро ветшающие осколки Советской Армии, которые ей удалось сохранить. В результате Кремль в 2009 году разместил заказ на 48 новых истребителей Су-35С, и этот самолет занял видное место в Государственной программе вооружения на 2011-2020 годы.

Если сравнивать Су-35С с Су-27, то следует отметить его новый и довольно легкий планер, усовершенствованные двигатели с трехмерным вектором тяги, мощное бортовое радиоэлектронное оборудование, а также каналы передачи данных. Хотя внешне Су-35 похож на Су-27, это по сути дела совершенно новый самолет. Здесь на ум приходит сравнение первоначальной модели F/A-18A "Хорнет" компании "Макдоннел Дуглас" с современным F/A-18E/F в версии "Блок II" или "Блок III". На самом деле, Су-35 оказался настолько хорош, что многие российские военачальники засомневались в необходимости тратить время и деньги на Су-57.

Истребитель пятого поколения Су-57 является первой после распада Советского Союза попыткой России создать совершенно новый боевой самолет. Конструкторы отказались от старого планера "сушки", но использовали в новой модели те системы, что были разработаны для Су-35. Надо сказать, что именно планер Су-57 стал самым серьезным усовершенствованием, потому что он обладает некоторыми характеристиками малозаметности. Но у нового Су-57 довольно мало усовершенствований в авионике. Следует отметить новую активную фазированную антенную решетку и новую антенну диапазона сверхвысоких частот для РЛС "Белка", взятой с Су-35. А в остальном у Су-57 такие же приборы обнаружения и оружие, как и у его предшественников. Даже мощные двигатели Су-57 АЛ-41Ф1 компании "Сатурн" с форсажной камерой, и те являются модификацией двигателей Су-35 АЛ-41Ф1С. Достаточно мощная силовая установка у Су-57 появится лишь тогда, когда будут созданы и испытаны турбины под названием "изделие 30".

Похоже, русские прекрасно понимают, что первая версия Су-57 не даст особых преимуществ по сравнению с Су-35. Москва намерена закупить всего 12 самолетов Су-57 с двигателями АЛ-41Ф1. Когда же у Су-57 появится новый двигатель, Кремль может приобрести не менее 60 таких самолетов. Но с учетом огромных затрат и незначительных улучшений в характеристиках по сравнению с Су-35 русские вряд ли сделают ПАК-ФА главной машиной своих военно-воздушных сил. Намного вероятнее, что Москва будет и дальше совершенствовать свои самолеты Су-30СМ и Су-35С, оснащая их бортовой радиоэлектроникой с Су-57.

Одним из преимуществ самолетов четвертого поколения, независимо от страны-производителя, является их адаптивность. Проводить модернизацию машин четвертого поколения намного проще, поскольку нет конструкторских ограничений по обводам корпуса самолета. Далее, интегрировать новую авионику на борту самолета четвертого поколения в целом намного легче, чем у пятого поколения. Более того, поскольку ВВС США считают, что к 2030-м годам системы противника будут все чаще бросать вызов самолетам-невидимкам, способным оказывать противодействие РЛС управления огнем (диапазоны X, Ku, Ka, C), Кремль может решить, что нет смысла тратить деньги на технологии, которые со временем будут давать все меньше отдачи. Как заявили недавно компания "Боинг" и ВМС США, версия "Блок III" самолета F/A-18E/F сможет засекать самолеты-невидимки противника при помощи системы инфракрасного поиска и слежения. Поэтому можно предположить, что Су-57 ждут не особенно радужные перспективы.

The National Interest, США