На верфи Austal состоялась церемония спуска на воду первого патрульного катера класса "Гардиан"



Проект сторожевого катера компании Austal Ships, предполагаемый к строительству по австралийской программе Pacific Patrol Boat Replacement (PPBR) для островных государств Тихого океана.

Источник: Austal Ships Проект сторожевого катера компании Austal Ships, предполагаемый к строительству по австралийской программе Pacific Patrol Boat Replacement (PPBR) для островных государств Тихого океана.Источник: Austal Ships

ЦАМТО, 31 мая. Министерство оборонной промышленности Австралии объявило о спуске на воду первого патрульного катера класса "Гардиан", построенного в рамках программы замены патрульных катеров островных государств Тихоокеанского региона PPBR (Pacific Patrol Boats Replacement).

Церемония состоялась на предприятии компании Austal в Хендерсоне (на западе Австралии). Корабль получил наименование 401 "Тед Диро" (Ted Diro).

Как сообщал ЦАМТО, в мае 2016 года правительство Австралии подписало с компанией Austal базовый контракт на поставку 19 патрульных катеров со стальным корпусом в рамках проекта PPBR. Стоимость соглашения составила 305 млн. австр. долл. При этом стоимость строительства самих катеров оценивается в 280 млн. австр. долл., начальное семилетнее обслуживание – в 25 млн. австр. долл. Соглашение включало опцион на поставку двух дополнительных катеров.

В апреле 2018 года Министерство обороны Австралии объявило, что поставит два дополнительных катера класса "Гардиан" силам обороны Восточного Тимора. Стоимость нового контракта составила 29,7 млн. австр. долл. Таким образом, общее количество катеров, которые будут построены на верфи Austal, возросло до 21 ед., а стоимость проекта составит около 335 млн. австр. долл.

Катера будут поставлены 13-ти островным государствам в рамках принятых на себя Австралией обязательств выделить 2 млрд. долл. на реализацию программы обеспечения безопасности в Тихоокеанском регионе (Pacific Maritime Security Program). Новые катера заменят ранее поставленные островным государствам Тихоокеанского региона "Тихоокеанские патрульные корабли", срок эксплуатации которых приближается к завершению. Новые катера позволят этим странам самостоятельно контролировать свою исключительную экономическую зону и будут способствовать обеспечению безопасности в регионе.

Передача первого катера заказчику запланирована на 4-й квартал 2018 года. Катер будет поставлен в конце октября 2018 года Папуа-Новой Гвинее. Поставку следующих катеров планируется выполнять с интервалом 3 месяца. Согласно разработанному графику, поставка кораблей Восточному Тимору состоится во второй половине 2023 года.

Austal планирует построить все катера на предприятии в Хендерсоне, а их обслуживание будет проходить на предприятии в Кернсе (Квинсленд). Длина новых катеров составит 39,5 м, максимальная ширина – 8 м, осадка – 2,5 м. Катера будут оснащены двумя двигателями Caterpillar 3516C. Максимальную скорость составит 20 узлов, дальность плавания – 3000 морских миль на скорости 12 узлов, экипаж – 23 человека. В качестве вооружения может использоваться 30-мм пушка и 12,7-мм пулеметы.