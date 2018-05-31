В Москве прошли переговоры глав военных ведомств России и Израиля
|
|
Флаги России и Израиля.
Источник: articles.chita.ru
ЦАМТО, 31 мая. В Москве прошли переговоры глав военных ведомств России и Израиля генерала армии Сергея Шойгу и Авигдора Либермана, сообщил Департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ.
"Рад приветствовать вас в Москве и возможности обсудить актуальные и злободневные проблемы по сирийскому урегулированию. Накопилось достаточно много вопросов. Нам сегодня необходимо обсудить все, что касается работы на границе, в южной зоне деэскалации, там, где у нас существует соглашение с Иорданией и США", – отметил Сергей Шойгу в ходе встречи.
Глава российского военного ведомства также подчеркнул, что "развитие ситуации в Сирии имеет положительную тенденцию".
"Она улучшилась после практически бескровного примирения в Восточной Гуте, Хомсе, а также освобождения от ИГИЛ Ярмука – южного пригорода Дамаска", – пояснил Сергей Шойгу.
По его словам, на подконтрольных сирийским властям территориях создаются условия для возвращения беженцев и налаживания мирной жизни.
"Восстанавливается водоснабжение, подача электроэнергии, осуществляется доставка продовольствия и предметов первой необходимости, медицинская помощь", – конкретизировал Сергей Шойгу.
В ходе беседы министр обороны России выразил сожаление, что Авигдору Либерману не удалось присутствовать вместе с премьер-министром Израиля на Параде Победы в Москве 9 мая.
"Пользуясь случаем, приглашаю вас на следующий год посетить парад. Конечно, не могу не отметить того факта, что законом в Израиле 9 мая – День Победы – установлен как государственный праздник", – сказал Сергей Шойгу.
|
31.05.2018
Права на данный материал
принадлежат ЦАМТО
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
- В новости упоминаются
- Похожие новости
30.05.2018 Общественный совет при Минобороны рассмотрит итоги работы с начала года
29.05.2018 ЗВО впервые организует летние лагеря для 5 тыс. юнармейцев из Петербурга
28.05.2018 Минобороны закупит 2,7 тысячи квартир в связи с созданием новой базы ВМФ в Каспийске
23.05.2018 Новая база Каспийской флотилии даст Дагестану рабочие места, налоги и морской вуз
25.04.2018 Шойгу: инцидент с химоружием в сирийском городе Дума носил явно постановочный характер
19.04.2018 В Министерстве обороны под руководством главы военного ведомства прошел Единый день приемки военной продукции
19.04.2018 Ростех досрочно передал Минобороны РФ партию вертолетов Ми-8АМТШ
11.04.2018 Организация против хаоса