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В Москве прошли переговоры глав военных ведомств России и Израиля

01.06.2018 ЦАМТО 635 0
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Флаги России и Израиля
Флаги России и Израиля.
Источник: articles.chita.ru

ЦАМТО, 31 мая. В Москве прошли переговоры глав военных ведомств России и Израиля генерала армии Сергея Шойгу и Авигдора Либермана, сообщил Департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ.

"Рад приветствовать вас в Москве и возможности обсудить актуальные и злободневные проблемы по сирийскому урегулированию. Накопилось достаточно много вопросов. Нам сегодня необходимо обсудить все, что касается работы на границе, в южной зоне деэскалации, там, где у нас существует соглашение с Иорданией и США", – отметил Сергей Шойгу в ходе встречи.

Глава российского военного ведомства также подчеркнул, что "развитие ситуации в Сирии имеет положительную тенденцию".

"Она улучшилась после практически бескровного примирения в Восточной Гуте, Хомсе, а также освобождения от ИГИЛ Ярмука – южного пригорода Дамаска", – пояснил Сергей Шойгу.

По его словам, на подконтрольных сирийским властям территориях создаются условия для возвращения беженцев и налаживания мирной жизни.

"Восстанавливается водоснабжение, подача электроэнергии, осуществляется доставка продовольствия и предметов первой необходимости, медицинская помощь", – конкретизировал Сергей Шойгу.

В ходе беседы министр обороны России выразил сожаление, что Авигдору Либерману не удалось присутствовать вместе с премьер-министром Израиля на Параде Победы в Москве 9 мая.

"Пользуясь случаем, приглашаю вас на следующий год посетить парад. Конечно, не могу не отметить того факта, что законом в Израиле 9 мая – День Победы – установлен как государственный праздник", – сказал Сергей Шойгу.
31.05.2018
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