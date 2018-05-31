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На "Окской судоверфи" для ВМФ России заложен большой гидрографический катер "Александр Макорта"

01.06.2018 ЦАМТО 488 0
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БГК-2150
Большой гидрографический катер БГК-2150 (заводской номер 01844) проекта 19920, построенный АО «Судостроительный завод «Вымпел» для Черноморского флота, на этапе испытаний в Севастополе.
Источник: АО «Судостроительный завод «Вымпел» / www.vympel-rybinsk.ru

ЦАМТО, 31 мая. На предприятии "Окская судоверфь" в Навашино (Нижегородская обл.) 31 мая состоялась торжественная церемония закладка большого гидрографического катера проекта 19920 для гидрографической службы ВМФ России.

Приказом главнокомандующего ВМФ России адмирала Владимира Королева катеру присвоено наименование "Александр Макорта" (в честь известного гидрографа контр-адмирала Александра Павловича Макорта), сообщает Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации.

В церемонии закладки катера принял участие начальник Управления навигации и океанографии Министерства обороны Российской Федерации капитан 1 ранга Сергей Травин, который поздравил судостроителей от имени главнокомандующего ВМФ России с "рождением" нового катера, который будет построен в рамках программы по переоснащению гидрографической службы ВМФ РФ.

"Большие гидрографические катера проекта 19920 являются многофункциональными в своем классе и обладают большим спектром возможностей для производства гидрографических исследований морского дна, воды и обслуживания береговых объектов системы навигационно-гидрографического обеспечения деятельности ВМФ", – отметил на церемонии С.Травин.
31.05.2018
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принадлежат ЦАМТО
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Страны
Россия
Компании
Минoбороны РФ
Проекты
19920 Баклан

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