"Уралвагонзавод" подготовит 80 танков Т-72Б3 для "Танкового биатлона - 2018"



АО «Научно-производственная корпорация «Уралвагонзавод».

Источник: http://www.globallookpress.com АО «Научно-производственная корпорация «Уралвагонзавод».Источник: http://www.globallookpress.com

Первые 10 боевых машин уже переданы российским военным для начала тренировок, отметили в в пресс-службе корпорации

МОСКВА, 31 мая. /ТАСС/. Корпорация "Уралвагонзавод" (УВЗ, входит в Ростех) подготовит 80 танков Т-72Б3 для проведения международных соревнований "Танковый биатлон", которые пройдут в июле-августе в подмосковном Алабине. Об этом в четверг сообщили ТАСС в пресс-службе корпорации.

"Специалисты УВЗ проверят и технически подготовят 80 танков Т-72Б3 для участия в международных соревнованиях "Танковый биатлон". Все машины были серийно произведены на "Уралвагонзаводе" в рамках выполнения государственного оборонного заказа и находятся на вооружении бронетанковых подразделений Минобороны", - сообщили в пресс-службе.

Первые 10 танков Т-72Б3 уже переданы российским военным для начала тренировок. Из десяти экипажей определят четыре лучших, которые представят РФ на международном этапе соревнований.

Международный этап "Танкового биатлона" пройдет на военном полигоне Алабино в Подмосковье с 28 июля по 11 августа. В нем примут участие лучшие танковые экипажи из 21 страны. В частности, подтвердили свое участие в соревнованиях такие страны, как Азербайджан, Венесуэла, Китай, Армения, Белоруссия, Индия, Казахстан, Сирия, Вьетнам. Большая часть команд будет проходить трассу на российских машинах.

На трассе биатлона отечественные Т-72Б3 должны будут продемонстрировать высокую подвижность и меткость стрельбы, с максимальной скоростью пройти ряд препятствий: холм, стенку, колейный мост, минное поле, водные преграды. В "Танковом биатлоне - 2017" победила российская команда танкистов, второе место заняли танкисты из Казахстана, бронзовыми призерами стали военные из Китая.