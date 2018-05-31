Военные лесники развивают свою систему беспилотников для мониторинга пожаров
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Российские военные лесники.
Источник: Оборонлес/Михаил Миронов
К началу 2018 года сотрудники "Оборонлеса" Минобороны России подготовили около 700 единиц техники
МОСКВА, 31 мая. /ТАСС/. Российские военные лесники начали получать собственные беспилотники для оперативного обнаружения пожаров. Об этом журналистам рассказал в четверг начальник "Оборонлеса" Минобороны России Дмитрий Ольховик.
"В 2017 году у нас качественно усилилось оснащение, мы и новинки определенные стали получать, армейские вездеходы "М-1" для патрулирования, и оперативно в труднодоступные места можем теперь попадать. Получаем новую технику и оборудование от Минобороны, активно начинаем развивать собственные беспилотные средства для обнаружения", - перечислил он.
К началу 2018 года военные лесники подготовили порядка 700 единиц техники. "Несколько тысяч человек личного состава подготовлено для решения задач по предотвращению, по тушению пожаров", - добавил Ольховик.
По его словам, пожароопасный сезон наступил в этом году гораздо раньше, чем в прошлом. Глава "Оборонлеса" добавил, что в прошлом году практически 77% всех пожаров ликвидировали в первые сутки.
"Учреждение на сегодня имеет 39 филиалов, которые в зоне своей ответственности отслеживают ситуацию в лесах на территории 62 субъектов РФ. В каждом из филиалов сосредоточены пожарно-химические станции, в нашей зоне ответственности порядка 5 млн га лесов, это чуть менее 10% всех лесов страны, у нас филиалы от Калининграда до Сахалина и Камчатки", - отметил Ольховик.
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31.05.2018
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