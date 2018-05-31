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На Окской верфи заложили гидрографический катер "Александр Макорта"

01.06.2018 РИА Новости 412 0
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Катер проекта 19920 БГК-2090
Катер проекта 19920 БГК-2090.
Источник: © Фото предоставлено пресс-службой ВМФ

МОСКВА, 31 мая - РИА Новости. Новейший большой катер проекта 19920 для гидрографической службы Военно-морского флота России заложили на Окской судоверфи, сообщил журналистам в четверг представитель департамента информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ по ВМФ капитан первого ранга Игорь Дыгало.

"Большой гидрографический катер проекта 19920 торжественно заложен сегодня на предприятии "Окская судоверфь" в городе Навашино (Нижегородская область). Приказом главкома ВМФ России адмирала Владимира Королёва катеру присвоено наименование "Александр Макорта" (в честь известного гидрографа контр-адмирала Макорта Александра Павловича)", - сказал он.

Как пояснил участвовавший в церемонии закладки катера начальник управления навигации и океанографии Минобороны РФ капитана первого ранга Сергея Травина, суда данного проекта обладают большим спектром возможностей для производства гидрографических исследований морского дна, воды и обслуживания береговых объектов системы навигационно-гидрографического обеспечения деятельности ВМФ.
31.05.2018
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Страны
Россия
Компании
Минoбороны РФ
Проекты
19920 Баклан

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