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Уничтожение бронетехники ВСУ под Горловкой попало на видео

01.06.2018 Российская газета 653 0
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Донбасс
Донбасс.
Источник: rg.ru

В социальных сетях появилось видео уничтожения военной техники и склада с боеприпасами украинской армии под Горловкой. Его на своей странице в Facebook опубликовал пользователь Ophidian Asp.



В аннотации к ролику продолжительностью 35 секунд говорится, что видеозапись была сделана с беспилотника ВСУ, который был направлен в воздушную разведку в район Горловки. Видеозапись шокировала украинских военных.

"Только в этот день был уничтожен командный пункт 24-го батальона, сгорел полевой склад с боеприпасами в лесополосе, подбиты две БМП, один грузовик и две единицы спецтехники", - пишет пользователь соцсетей.

Ранее командование самопровозглашенной Донецкой народной республики заявило о напряженном положении и провокациях со стороны ВСУ в районе Горловки. Как сообщают РИА Новости, 26 мая были уничтожены четыре единицы бронетехники украинской армии, станция контрбатарейной борьбы и нескольких минометных расчетов. Ранее, по словам заместителя командования ДНР Эдуарда Басурина, ополченцы под Горловкой сорвали атаку украинских силовиков, в ходе которой ВСУ потеряли десять человек убитыми, танк и боевую машину пехоты.

Отметим, что 30 мая Россия на заседании в Минске контактной группы по Донбассу попросила руководство Донецкой и Луганской народных республик не поддаваться на провокации украинских военных. По мнению представителя РФ Бориса Грызлова, регулярные нарушения режима прекращения огня со стороны ВСУ "демонстрируют реальное нежелание украинской стороны конфликта создать условия для урегулирования ситуации на базе Минских соглашений".


Николай Грищенко
31.05.2018
Права на данный материал
принадлежат Российская газета
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Россия
Украина
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