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Лучшие моменты "Авиадартс-2018" собрали на видео

01.06.2018 Российская газета 486 0
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Авиадартс-2018
Авиадартс-2018.
Источник: rg.ru

Российские военные показали лучшие моменты конкурса "Авиадартс-2018", который состоялся под Рязанью. Зрители могут увидеть в действие новейшие образцы отечественной авиатехники, а также эпизоды учебно-боевой работы ВКС России.

Одним из самых зрелищных моментов шоу стал воздушный бой истребителей Су-35С. Кроме того, самолеты-невидимки пятого поколения Су-57 выполнили маневры высшего пилотажа, произвели бомбометание по наземным целям. Производит впечатление налет пары бомбардировщиков Ту-22М3, сбросивших на объекты условного противника около шести тонн авиабомб. Модернизированные штурмовики Су-25СМ, пикируя, выпустили ракеты.



Вертолеты Ми-8 и Ми-26 показали доставку и выгрузку на полигоне бронетехники для прикрытия десантных групп, эвакуацию спецназа, а также десантирование многотонных грузов на точность. А пилотажные группы "Русские Витязи", "Стрижи", "Соколы России" и "Беркуты" фигуры высшего одиночного и группового пилотажа.

Впервые была продемонстрирована параллельная заправка двух бомбардировщиков Су-34 от танкера Ил-78.


Николай Грищенко
31.05.2018
Права на данный материал
принадлежат Российская газета
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в открытом доступе
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Страны
Россия
Продукция
Ил-78
Ми-26
Ми-8
ПАК ФА
Су-25
Су-34
Су-35С
Ту-22М
Проекты
Авиадартс
АРМИ-20XX

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