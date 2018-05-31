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Беспилотник "Геоскан 201" получил сертификат Госкомвоенпрома

01.06.2018 БТА "БЕЛТА" 480 0
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БЛА «ГЕОСКАН 101»
БЛА «ГЕОСКАН 101» одноименной группы компаний «Геоскан» из Санкт-Петербурга как и другие аппараты линейки беспилотников данного разработчика, пока более известен на гражданском рынке. Вместе с тем, имеющийся бэкграунд разработчиков, среди которых в том числе выходцы из компаний, работавших по заданиями Министерства обороны России (например, «Транзас») дает неплохие шансы на вход компании в военную сферу. Кубинка, 25.05.2018.
Источник: Денис Федутинов

Беспилотный авиационный комплекс "Геоскан 201", принадлежащий Государственному предприятию "БелПСХАГИ", получил сертификат Государственного военно-промышленного комитета. Такая информация размещена на сайте Государственного комитета по имуществу, сообщает БЕЛТА.

Документом подтверждается, что конструкция изделия соответствует требованиям распространяемого на него сертификационного базиса. Ранее беспилотный летательный аппарат "Геоскан 201" был зарегистрирован государственным предприятием "БелПСХАГИ" в реестре авиации Государственного военно-промышленного комитета. Государственная комиссия по радиочастотам при Совете безопасности Беларуси выделила ему радиочастотный спектр.

"БелПСХАГИ" совместно с проектным институтом "Белгипрозем" и предприятием "Геоинформационные системы" разрабатывают подсистему мониторинга земельного фонда в соответствии с государственной программой "Наукоемкие технологии и техника" на 2016-2020 годы. Эта подсистема включена в многоуровневую Белорусскую космическую систему дистанционного зондирования Земли, в которой предусмотрено использование космических, авиационных и наземных средств и технологий их применения. Создан опытный образец технологического комплекса мониторинга территорий на основе данных дистанционного зондирования, который будет эксплуатироваться "БелПСХАГИ".
31.05.2018
Права на данный материал
принадлежат БТА "БЕЛТА"
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Страны
Белоруссия
Проекты
БПЛА
ИТ

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