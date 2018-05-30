"Армия презирает Порошенко"



Петр Порошенко

Источник: Svyatoslav Tsegolko @STsegolko/Твиттер Петр ПорошенкоИсточник: Svyatoslav Tsegolko @STsegolko/Твиттер

Почему президент Украины не пользуется уважением у военных

Логика Петра Порошенко и других идеологов десоветизации на Украине понятна - человеческой массой, лишенной традиций, истории легче манипулировать. Так отреагировали эксперты на объявленное президентом страны создание морской пехоты, которая, по замыслу Порошенко, должна стать частью ВМС ВСУ. Глава государства также выступил за смену цвета беретов у будущих пехотинцев.

Спор по поводу цвета берета морской пехоты на Украине длится не один месяц. Группа реформаторов Минобороны утверждала, что черный цвет берета - советское наследие. В итоге людей заставляют надевать новые береты - цвета морской волны.

На прошлой неделе это вылилось в скандал, когда бойцы Первого Феодосийского Отдельного батальона морской пехоты устроили демарш и выстроились на плацу перед президентом страны и руководством армии Украины в прежних черных беретах.

Десоветизаторам, похоже, невдомек, что армия - это не "джавелины", армия - это прежде всего люди, а людям нужны символы, концентрирующие гордость, веру в себя, память о героизме тех, кто был прежде, прокомментировал складывающуюся ситуацию политолог Юрий Голубь.

"Порошенко наплевал на это, морпехи ответили такому главнокомандующему презрением. Этот эпизод ярко показал, что запуганный и униженный народ, живущий на большей части Украины, ненавидит нынешний режим. И полного повиновения киевская власть добиться не сможет - ненависть будет прорываться наружу по самым разным поводам", - отметил он в интервью ФАН.

Всего в своеобразной акции протеста приняли участие около 100 человек.

Объясняя свой поступок, один из военнослужащих заявил, что "командование не дорожит личным составом". Один из морпехов рассказал, что всех участвующих в демарше вызвали в часть, куда приехало командование. "Не знаю, чем закончится. Это не одноразовая акция. Она не только касается беретов, это комплексная проблема", - рассказал он.

Подобное поведение характерно для украинской власти в целом и для Порошенко в частности, отмечает заместитель директора Института стран СНГ политолог Владимир Жарихин.

"Для них важнее не суть явления и решение проблем, а символы и демонстрация каких-то позиций. В данном случае дело не в том, что Порошенко не нравится цвет беретов феодосийской, а значит, по сути, относящейся к Крыму морской пехоты, а в том, что Украина навсегда потеряла полуостров, - сказал эксперт в интервью RT. - И цветом беретов эту ситуацию не изменить, а какая-то реакция нужна, вот и придумывают".

Директор украинского Центра политических исследований и конфликтологии Михаил Погребинский заявил, что Порошенко очередной бессмысленной инициативой приобрел себе десятки тысяч недоброжелателей в лице военнослужащих.

"[На Украине] есть генералы, начальники, которые служат президенту. Они оказались на своих постах не благодаря талантам, опыту, мудрости, пониманию военного дела, а благодаря тому, что служат президенту. Поэтому им плевать, что там думают солдаты. Конечно, после такого инцидента руководитель должен был бы подать в отставку", - рассказал он в эфире НСН.

"Есть воля военнослужащих, в данном случае матросов. Они не считают возможным выглядеть клоунами и об этом заявили.

Теперь их увольняют. Но ясно, что президент [Петр Порошенко] - человек непопулярный, мягко говоря, а так он получит еще десятки тысяч людей, презирающих его, и разозленных его политикой", - заявил политолог.

Украинский политолог, бывший советник экс-президента Леонида Кучмы Олег Соскин в свою очередь предположил, что такое поведение морпехов в принципе связано с отказом воспринимать Порошенко в качестве главнокомандующего.

"Много людей, особенно из тех, кто на фронте или связан с армией, не воспринимают его как главнокомандующего, как человека, который делает вид, что он их благодетель. Это выражается в нерукопожатии, том, что не нравится цвет берета, в других эмоциональных проявлениях", - отметил политолог.

Впрочем, реальной угрозы для Порошенко военнослужащие не несут, уверен Михаил Погребинский.

"Не думаю, что армия может представлять для него угрозу. Для него угрозу представляют его партнеры, друзья и враги из "Народного фронта" - Аваков (глава МВД Украины), Яценюк (бывший премьер-министр) и другие, а также националистические батальоны, которые его терпеть не могут и с удовольствием оторвали бы ему голову", - поясняет эксперт.

"Эти субъекты существуют и пока они не заинтересованы в том, чтобы дистанцироваться от Порошенко. На горизонте выборы, и я думаю, что они, я имею в виду "Народный фронт", рассчитывают избавиться от него во время выборов", - предположил Погребинский.

Игорь Ветров