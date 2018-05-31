Путин проведет оперативное совещание с членами Совбеза



Президент РФ Владимир Путин и председатель правительства РФ Дмитрий Медведев на совещании с постоянными членами Совета безопасности РФ. Архивное фото.

Источник: © РИА Новости / Михаил Климентьев Президент РФ Владимир Путин и председатель правительства РФ Дмитрий Медведев на совещании с постоянными членами Совета безопасности РФ. Архивное фото.Источник: © РИА Новости / Михаил Климентьев

МОСКВА, 31 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в четверг проведет оперативное совещание с членами Совета безопасности, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

"Сегодня же состоится заседание Совета безопасности, это оперативное совещание с постоянными членами Совбеза", - сказал Песков журналистам.