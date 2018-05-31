Путин проведет оперативное совещание с членами Совбеза
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Президент РФ Владимир Путин и председатель правительства РФ Дмитрий Медведев на совещании с постоянными членами Совета безопасности РФ. Архивное фото.
Источник: © РИА Новости / Михаил Климентьев
МОСКВА, 31 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в четверг проведет оперативное совещание с членами Совета безопасности, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
"Сегодня же состоится заседание Совета безопасности, это оперативное совещание с постоянными членами Совбеза", - сказал Песков журналистам.
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31.05.2018
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