Легкобронированные тягачи в войсках ЗВО оснастят дополнительным вооружением и защитой



МТ-ЛБ.

Источник: Минобороны РФ МТ-ЛБ.Источник: Минобороны РФ

ЦАМТО, 31 мая. Легкобронированные тягачи МТ-ЛБ в войсках ЗВО оснастят площадками и креплениями для размещения зенитных установок, автоматических и станковых гранатометов, комплексов противотанковых управляемых ракет, а в лобовой части и по бортам будут установлены противокумулятивные экраны.

Дополнительное вооружение и защита усилят боевые возможности, повысят огневую мощь и защищенность от гранатометов и ПТУР.

В настоящее время в ремонтно-восстановительном подразделении ЗВО завершено внесение конструктивных изменений в опытные образцы, которые пройдут испытания в Ленинградской области.

Легкобронированные тягачи МТ-ЛБ находятся на вооружении мотострелковых соединений и подразделений боевого обеспечения ЗВО, сообщает пресс-служба округа.