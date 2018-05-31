Легкобронированные тягачи в войсках ЗВО оснастят дополнительным вооружением и защитой
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МТ-ЛБ.
Источник: Минобороны РФ
ЦАМТО, 31 мая. Легкобронированные тягачи МТ-ЛБ в войсках ЗВО оснастят площадками и креплениями для размещения зенитных установок, автоматических и станковых гранатометов, комплексов противотанковых управляемых ракет, а в лобовой части и по бортам будут установлены противокумулятивные экраны.
Дополнительное вооружение и защита усилят боевые возможности, повысят огневую мощь и защищенность от гранатометов и ПТУР.
В настоящее время в ремонтно-восстановительном подразделении ЗВО завершено внесение конструктивных изменений в опытные образцы, которые пройдут испытания в Ленинградской области.
Легкобронированные тягачи МТ-ЛБ находятся на вооружении мотострелковых соединений и подразделений боевого обеспечения ЗВО, сообщает пресс-служба округа.
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31.05.2018
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