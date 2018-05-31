Отряд кораблей ТОФ завершил визит в Таиланд



Корабль ТОФ. Архивное фото.

Источник: © РИА Новости / Виталий Аньков Корабль ТОФ. Архивное фото.Источник: © РИА Новости / Виталий Аньков

Тайские моряки провели для российских коллег экскурсию на борт легкого авианосца ВМС Таиланда "Чакри Нарубет"

ВЛАДИВОСТОК, 31 мая. /ТАСС/. Отряд кораблей Тихоокеанского флота (ТОФ) в четверг завершил неофициальный визит в Таиланд, где состоялись встречи с командующим базы Саттахип и послом РФ, а также экскурсии и товарищеский матч по футболу. Об этом сообщил официальный представитель ТОФ капитан второго ранга Николай Воскресенский.

"Сегодня отряд боевых кораблей (ОБК) Тихоокеанского флота (ТОФ) в составе больших противолодочных кораблей "Адмирал Трибуц", "Адмирал Виноградов" и среднего морского танкера "Печенга" завершил заход в порт Саттахип (Таиланд), куда прибыл с неофициальным визитом 27 мая. Корабли Тихоокеанского флота покинули Таиланд и продолжили выполнение задач дальнего похода", - сообщил Воскресенский.

Он уточнил, что во время визита командир отряда кораблей капитан первого ранга Олег Королев и сопровождающие его офицеры нанесли протокольный визит командующему главной военно-морской базы Саттахип, а на борту БПК "Адмирал Виноградов" прошла церемония встречи Чрезвычайного и полномочного посла Российской Федерации в Королевстве Таиланд Кирилла Барского.

Военные России и Таиланда провели товарищеский матч по футболу, также тайские моряки провели для российских коллег экскурсию на борт легкого авианосца ВМС Таиланда "Чакри Нарубет".