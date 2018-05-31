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Корабли Тихоокеанского флота завершили визит в Таиланд

01.06.2018 РИА Новости 363 0
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БПК Адмирал Виноградов во время первого дня визита группы кораблей российского тихоокеанского флота в Таиланд
БПК Адмирал Виноградов во время первого дня визита группы кораблей российского тихоокеанского флота в Таиланд.
Источник: © РИА Новости / Евгений Беленький

ВЛАДИВОСТОК, 31 мая - РИА Новости. Отряд боевых кораблей Тихоокеанского флота России покинули порт Саттахип в Таиланде, сообщает начальник отдела информационного обеспечения пресс-службы ВВО по Тихоокеанскому флоту капитан второго ранга Николай Воскресенский.

"Сегодня отряд боевых кораблей Тихоокеанского флота в составе больших противолодочных кораблей "Адмирал Трибуц", "Адмирал Виноградов" и среднего морского танкера "Печенга" завершил заход в порт Саттахип (Таиланд), куда прибыл с неофициальным визитом 27 мая", - сказал Воскресенский.

По его словам, командир отряда кораблей капитан 1 ранга Олег Королев и сопровождающие его офицеры нанесли протокольный визит командующему судном "Саттахип", а на борту корабля "Адмирал Виноградов" прошла церемония встречи Чрезвычайного и полномочного посла Российской Федерации в Таиланде Кирилла Барского.

Отряд Тихоокеанского флота вышел из Владивостока в дальний двухмесячный поход 7 мая. Моряки посетят порты ряда иностранных государств и примут участие в российско-китайском военно-морском учении "Морское взаимодействие 2018".
31.05.2018
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принадлежат РИА Новости
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