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Сотрудники украинских АЭС из-за недофинансирования уезжают в РФ и Беларусь

31.05.2018 Российская газета 88 0
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Тепловыделяющая сборка ТВС-WR
Загрузка тепловыделяющей сборки ТВС-WR в пятый блок Запорожской АЭС.
Источник: ГП НАЭК "Энергоатом"

Сотрудники АЭС Украины из-за недофинансирования уезжают в Россию, Беларусь и другие страны. Об этом заявила депутат Верховной рады, представитель парламентской фракции "Самопомощь" Виктория Войцицкая.


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"Один из ключевых вызовов, по словам руководителей АЭС, - массовое увольнение кадров: от водителей тепловозов, монтажников, экскаваторщиков, до инженеров управления реакторами. Люди эмигрируют в Россию, Беларусь, Турцию", - написала депутат в Facebook.


По мнению Войцицкой, проблемная ситуация с АЭС на Украине является следствием "дискриминационной тарифной политики регулятора".


"Отрасль, вследствие дискриминационной тарифной политики регулятора, критически недофинансирована. И такая тарифная политика должна быть срочно изменена", - убеждена Войцицкая.


Политик считает, что власти должны поддержать отрасль, которая генерирует более 50% всей электроэнергии Украины.


На Украине в настоящее время действуют четыре АЭС - Запорожская, Ровенская, Южно-Украинская и Хмельницкая.
30.05.2018
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принадлежат Российская газета
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