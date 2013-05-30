Сотрудники украинских АЭС из-за недофинансирования уезжают в РФ и Беларусь
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Загрузка тепловыделяющей сборки ТВС-WR в пятый блок Запорожской АЭС.
Источник: ГП НАЭК "Энергоатом"
Сотрудники АЭС Украины из-за недофинансирования уезжают в Россию, Беларусь и другие страны. Об этом заявила депутат Верховной рады, представитель парламентской фракции "Самопомощь" Виктория Войцицкая.
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"Один из ключевых вызовов, по словам руководителей АЭС, - массовое увольнение кадров: от водителей тепловозов, монтажников, экскаваторщиков, до инженеров управления реакторами. Люди эмигрируют в Россию, Беларусь, Турцию", - написала депутат в Facebook.
По мнению Войцицкой, проблемная ситуация с АЭС на Украине является следствием "дискриминационной тарифной политики регулятора".
"Отрасль, вследствие дискриминационной тарифной политики регулятора, критически недофинансирована. И такая тарифная политика должна быть срочно изменена", - убеждена Войцицкая.
Политик считает, что власти должны поддержать отрасль, которая генерирует более 50% всей электроэнергии Украины.
На Украине в настоящее время действуют четыре АЭС - Запорожская, Ровенская, Южно-Украинская и Хмельницкая.
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30.05.2018
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